Vreedzaam protest tegen sluiting van opvangcentrum in Sijsele: “Asielzoekers hebben geen boodschap aan jojo-beleid”

Aan het opvangcentrum in de voormalige kazerne in Sijsele is dinsdagochtend actie gevoerd tegen de sluiting ervan. “De kazerne maakt plaats voor ‘de wijk van de toekomst’. Tragisch, want wat met de toekomst van de mensen die hier verblijven? Asielzoekers hebben geen boodschap aan bouwprojecten”, zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. Hoeveel asielzoekers verblijven er nog in Sijsele en wanneer moeten ze precies weg?

De voormalige kazerne in Sijsele vormt momenteel al voor de tweede keer de uitvalsbasis van een noodopvangcentrum. Begin april 2020 streken 324 asielzoekers neer in het dorp. Ondertussen staat de teller op ruim 400. Enkele jaren eerder verbleven er ook al honderden mensen in de kazerne. Maar eind 2023 moet het opvangcentrum definitief sluiten.

Stad Damme en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die eind vorig jaar de gronden verwierven, realiseren op de site namelijk de Wijk van de Toekomst. Zo komt definitief een einde aan de aanwezigheid van asielzoekers in het straatbeeld van het dorp. Al is er wel een afbouwscenario overeengekomen. Het resultaat is dat vanaf juli systematisch ongeveer 90 asielzoekers per maand verplaatst zullen worden, zodat tegen eind 2023 de site volledig vrij is.

Mallemolen van projectontwikkelaars

Bij de actiegroep Vredesactie Brugge kunnen ze zich daar evenwel niet in vinden. Dinsdagochtend – symbolisch op Wereldvluchtelingendag – voerden ze met een aantal activisten actie aan het opvangcentrum. Ze brachten in tentjes de nacht door op het terrein en hingen spandoeken aan de omheining. “In Brussel logeren nog steeds asielzoekers in een tentje op straat. Verschillende opvangcentra zijn slechts ‘tijdelijk’ en worden geopend en gesloten alsof het een jojo was. Hier in Sijsele is dat ook zo. Het ging enkele jaren geleden dicht, daarna weer open en nu moet het weer dicht. Terwijl er nog steeds nood is aan extra opvangplaatsen. Waar moeten al deze mensen naartoe? Want niemand zegt dat er voor iedereen elders plaats zal zijn”, zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge.

Dat er op de terreinen van de kazerne al veel langer plannen waren voor ‘de Wijk van de Toekomst’, is voor de actievoerders geen excuus. “Het draait op die manier mee in de mallemolen van projectontwikkelaars”, zegt Naessens. “Hier hebben asielzoekers geen boodschap aan. Het noodopvangcentrum in de gebouwen van de civiele bescherming in Jabbeke blijft dan weer een jaar langer open dan gepland. Er is nood aan opvangplaatsen, maar toch moet het hier in Sijsele dicht. Die mensen hier hebben nood aan een ‘wereld van de toekomst’, niet het jojo-effect zoals het nu gaande is”, zegt Hilde.

Het is uiteindelijk Fedasil die een plaatst toewijst aan de asielzoekers die moeten vertrekken uit Sijsele. (MM)