Vredeswake in Tielt naar aanleiding van conflict in Gaza lokt honderdtal deelnemers

De wake die enkele Tieltse verenigingen woensdagavond in het Vredespark organiseerden naar aanleiding van het conflict in Gaza is rustig verlopen.

Enkele tientallen mensen tekenden present om er hun solidariteit met de slachtoffers van de oorlog te betonen. Met het initiatief wilden de Oxfam Wereldwinkel, PvdA, Ishan vzw en Wijzer Omgaan met de Planeet! een signaal geven.

Polariserend denken doorbreken

“We wensen in de eerste plaats dat de mensenrechten gerespecteerd worden”, klonk het. “Dat er dringend humanitaire hulp kan geleverd worden voor de bevolking van Gaza, dat er een staakt-het-vuren komt en dat de internationale gemeenschap daadkrachtig veroordeelt wat onmenselijk is. We willen ook het polariserend denken doorbreken, door een onderscheid te maken tussen de Israëlische regering en de joodse bevolking, tussen Hamas en de Palestijnse bevolking.”

Tieltenaar en advocaat Paul Bekaert, die al meerdere keren ter plekke schendingen van de mensenrechten onderzocht, nam er het woord. Ook enkele Palestijnen die in Tielt wonen, kwamen er getuigen. Volgens de politie was er een honderdtal aanwezigen.