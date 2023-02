‘Vredestoets’ in de maak voor opvolger Frontnacht: “Leidraad voor alle evenementen in Ieper”

Jordy Sabels, die vorig jaar als eerste waarschuwde voor Frontnacht, maakt zich nu evenveel zorgen over het vervangevenement, de zogenaamde ‘Kameraadschapsavond’. “Daar kunnen ook Duitse strijdliederen en racistische nummers gezongen worden.” Ieper werkt nu aan een ‘vredestoets’, zodat alle toekomstige evenementen de vredesboodschap en antidiscriminatieregels van de stad naleven.

Frontnacht, het festival aan de vooravond van de IJzerwake bij Ieper, deed vorig jaar in binnen- en buitenland heel wat stof opwaaien. Na een OCAD-rapport over neonazistische groepen en druk van nationale partijvoorzitters trok het stadsbestuur de vergunning opnieuw in.

Kameraadschapsavond

De organisatoren vechten die intrekking momenteel aan bij de Raad van State en pakken uit met de opvolger van Frontnacht: Kameraadschapsavond, weer vlak voor de IJzerwake in het weekend van 26 en 27 augustus. De naam, klinkende bierglazen op de affiche en de eerste toelichting door voorzitter Wim De Wit, suggereren een jongerencantus.

De nationalistische actiegroep Voorpost organiseerde vroeger een ‘kameraadschapsavond’ op de vooravond van de IJzerbedevaart, en daarna voor de IJzerwake, maar dan op een andere locatie, zoals in Vleteren een tiental jaar geleden. “De kameraadschapsavonden staan altijd garant voor een hoop plezier”, luidt het op de website van Voorpost.

Alarmbellen

Ook buiten de Westhoek werd in 2019 een kameraadschapsavond gehouden: een geheim en rechts-extremistisch benefiet in Lebbeke om de juridische kosten te dekken van enkele arrestanten na de uiterst rechtse Mars tegen Marrakech het jaar voordien.

Bij Jordy Sabels gaan opnieuw alarmbellen af. Maanden voor de nationale mediastorm bond het Iepers oppositieraadslid van Groen de kat de bel aan bij de eerste reclame rond Frontnacht.

“Tijdens een cantus kunnen ook Duitse strijdliederen en racistische nummers gezongen worden” – Jordy Sabels

“Ik maak me nu evenveel zorgen. Tijdens een cantus kunnen ook Duitse strijdliederen en racistische nummers gezongen worden”, waarschuwt hij. “Er moet minstens een goed voorafgaandelijk gesprek plaatsvinden tussen stad en organisatoren en dan moet controle gebeuren op het evenement zelf. De Kameraadschapsavond kan even problematisch worden als Frontnacht en hoort grondig onderzocht te worden.”

Er is nog geen aanvraag ingediend. “Ik hoop dat ze dit jaar niet wachten tot de laatste dag voor de indieningstermijn”, verklaart evenementenschepen Diego Desmadryl (Open Ieper). Partijgenoot en burgemeester Emmily Talpe werkt momenteel over partijgrenzen heen aan een ‘vredestoets’ in de schoot van het Ieperse Vredesfonds.

‘Vredestoets’ als leidraad

“Een officiële naam is er nog niet. Het moet een leidraad worden voor wie wat wil organiseren in Ieper”, vertelt ze. “Het fundament is de voorwaarde, die vorig jaar werd aangewend om de vergunning voor Frontnacht toe te kennen en uiteindelijk te weigeren. We moeten nagaan of het juridisch afdwingbaar is, wat we stipuleren. En we hopen te landen voor de zomer, maar graag eerder.”

“Hopelijk tegen de gemeenteraadszitting van maart, anders dreigen we weer dicht tegen de Kameraadschapsavond aan te zitten”, aldus Sabels. “Het charter omvat onder meer de vredesboodschap en antidiscriminatieregels van de stad, waaraan toekomstige evenementen worden getoetst. Ook de IJzerwake zelf. Beide evenementen zouden de vredestoets moeilijk doorstaan, denk ik. Let wel: we viseren hen niet, maar passen dit toe op alle evenementen. Dit is een belangrijke stap richting een betere Vredesstad.” (TP)