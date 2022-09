‘Vredestaal’ Esperanto centraal op Internationale Dag van de Vrede in Ieper

Vredesstad Ieper viert op zaterdagnamiddag 24 september de Internationale Dag van de Vrede met onder meer een vredesconcert, een congres over de kunstmatige internationale taal Esperanto en het traditionele ontrollen van de grootste vredesvlag ter wereld.

De Internationale Dag van de Vrede vindt plaats op woensdag 21 september. Naar aanleiding daarvan vindt in vredesstad Ieper een bijzonder evenement plaats op zaterdag 24 september. Het hoofdonderdeel dit jaar is een vredesconcert, gebracht door het West-Vlaamse koor Vamos pra Lutar, met vrede als rode draad en met liederen in alle talen. “Het is een hartverwarmend benefietconcert ten bate van Stichting Embrace die werk maakt van een betere toekomst voor Ethiopische kansarme kinderen”, zegt Ieperling en dirigent van Vamos Pra Lutar Rik Decramer. “Het concert start om 18 uur en na afloop wordt er geklonken. Ondertussen zal een afsluitend lied weerklinken onder de Menenpoort. Er zijn nog altijd kaarten te verkrijgen via emelon@scarlet.be.”

Festival-op-afstand

Het optreden van het solidariteitskoor kadert in een internationaal festival-op-afstand van koren voor vrede.” Elk deelnemend koor heeft zich geëngageerd om een zelf gemaakt lied op te nemen en om rond 21 september een lokaal evenement te organiseren”, vervolgt Rik. “Waar kon Vamos Pra Lutar dit beter organiseren dan in vredesstad Ieper? Wij zijn één van de tientallen deelnemende koren.”

De bijdragen van de verschillende koren, onder andere het lied ‘Doe iets voor vrede’ van de hand van Rik De Cramer, zullen een onderdeel vormen van een centraal evenement ‘XX International Day of Peace’ in het Baskische Tolosa op zaterdag 17 september.

Grootste Vredesvlag

Daarnaast is er het ontrollen van de grootste vredesvlag ter wereld. Dit is een jaarlijkse traditie sinds de vlag in 2017 werd gemaakt door vele vrijwilligers uit Ieper en omgeving. De vlag zal om 17 uur open gespreid worden door Ieperse en ook buitenlandse vrijwilligers. “De aanwezigheid van buitenlanders is Ieper natuurlijk niet vreemd”, zegt Piet Glorieux van de Vlaamse Esperantobond vzw. “Maar dit keer komt er ook een bijzondere groep buitenlanders. Zij communiceren met elkaar in het Esperanto. Met de Vlaamse Esperantobond vzw organiseren we in hetzelfde weekend van 24 en 25 september immers een congres in De Iep. Het bestaat uit lezingen, cursussen, concertjes, workshops en excursies, allemaal in het… Esperanto. We zouden niet in Ieper zijn mocht ook daar het thema niet zijn: Vrede en de Eerste Wereldoorlog.”

Esperanto

In het kader van de Internationale Dag van de Vrede vindt in het Vleeshuis van 14 uur tot 16.30 uur een informatiesessie over Esperanto plaats onder de titel ‘Esperanto: taal van de vrede?’. “Bezoekers kunnen er luisteren naar een inleiding – in het Nederlands – door neerlandicus prof. dr. Marc van Oostendorp, die recent voorzitter van Esperanto Nederland is geworden. Maar er valt nog veel meer te beleven: muziek, poëzie, een interview met een Japanse vredesactiviste in het Esperanto met simultaanvertaling… En natuurlijk kunnen bezoekers ook een mini-cursusje krijgen van de taal zelf. Ook tijdens het concert zal Esperanto te horen zijn want Vamos Pra Lutar zal twee liederen in het Esperanto zingen.” (TOGH)