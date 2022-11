Vredeslicht verbindt opnieuw tal van gemeenten: “Als een lopend vuur door de Westhoek”

Het Vredeslicht trekt dit jaar opnieuw door de Westhoek. Op 17 december wil het Vredeslicht de Westhoekgemeenten op een positieve manier met elkaar verbinden. “Het plan is om het Vredeslicht op zaterdagmorgen via vier trajecten vanuit Ieper te laten vertrekken zodat het licht tegen de avond in alle Westhoekgemeenten brandt”, zegt Filip Deheegher, deskundige vrede en ontwikkeling in Ieper.

“Het Vredeslicht vertrekt jaarlijks eind november vanuit Palestina en verspreidt zich over de wereld”, zegt Jan Bethune, voorzitter van het Vredeslicht in Vlaanderen. “Jaarlijks wordt het Vredeslicht door een kind in Bethlehem aangestoken en van daaruit via Tel Aviv – na tal van checkpoints – overgevlogen naar Europa, meer bepaald naar de Oostenrijkse stad Linz. Vandaaruit wordt het licht verder verspreid over Europa. Het Vredeslicht doet sedert een vijftal jaren ook België aan”, vult Filip Deheegher, deskundige vrede en ontwikkeling in Ieper.

Dit jaar vertrekt het vredeslicht vanuit twee Vlaamse vredessteden: Gent en Ieper. “Van daaruit gaat het naar andere steden en gemeenten als Deinze, Kortrijk, Brugge, Tielt, Torhout, Diksmuide, Nieuwpoort… Tal van gemeentebesturen nemen het licht in ontvangst als teken van verbondenheid met mensen uit getroffen gebieden. In samenwerking met verschillende actoren en verenigingen, wordt het vredeslicht op sportieve wijze verspreid”, aldus Bethune.

Jan Yperman Ziekenhuis

“In de week van 12 december arriveert het Vredeslicht in Ieper. Het Vredeslicht wil mensen over grenzen, leeftijden, religies, ras, geaardheid,… heen met elkaar verbinden. Het Vredeslicht wil in deze donkere periode van voor Nieuwjaar een teken zijn van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid tussen mensen, zeker met mensen die het op vandaag wat moeilijker hebben. Daarom ook zal de Ieperse burgemeester Emmily Talpe het Vredeslicht op vrijdag 16 december overhandigen aan de directie van het Jan Yperman Ziekenhuis. We willen in deze periode zeker de mensen die ziek zijn niet vergeten”, aldus Filip.

“Ruim een eeuw geleden was het de gruwel van oorlog die de Westhoek met elkaar verbond. Op zaterdag 17 december wil het Vredeslicht de Westhoekgemeenten op een positieve manier met elkaar verbinden. Het plan is om het Vredeslicht op zaterdagmorgen via vier trajecten vanuit Ieper te laten vertrekken zodat het licht tegen de avond in alle Westhoekgemeenten brandt. Om dit voor mekaar te krijgen, doen de stad Ieper en Westhoek Vredeshoek een beroep op verenigingen, clubs, vriendengroepen uit de Westhoek die het licht wandelend, lopend, fietsend of dit jaar voor het eerst per solex vanuit Alveringem van de eigen gemeente naar de volgende gemeente brengen”, zegt Filip.

“Dit jaar willen wij zeker ook onze solidariteit betuigen met de inwoners van Oekraïne en Rusland, en andere plaatsen op de wereld die het geconfronteerd worden met of het slachtoffer worden van oorlog. De geschiedenis lijkt zich te blijven herhalen.”

Vier trajecten

De Westhoekgemeenten zijn via vier parcours aan elkaar gekoppeld om het plan te kunnen realiseren. Er is een zuidelijk traject (Ieper – Zonnebeke – Wervik – Mesen – Kemmel), een westelijk traject (Ieper – Poperinge – Vleteren – Alveringem – Veurne – De Panne), een noordelijk traject (Ieper – Lo – Diksmuide – Koksijde) en een oostelijk traject (Ieper – Langemark – Houthulst – Kortemark – Koekelare – Nieuwpoort).

Meewandelen of lopen vanuit jouw gemeente is mogelijk. “Op zaterdag 17 december vertrekt groepen wandelaars en/of lopers om 8.30 uur vanop de markt van Ieper om elk het eerste deel van één van de genoemde trajecten af te werken. Bij aankomst in Zonnebeke, Poperinge, Lo of Langemark wordt het Vredeslicht overhandigd aan het gemeentebestuur. Van daaruit vertrekken dan vervolgens vier nieuwe groepen, respectievelijk richting Wervik, Vleteren, Diksmuide en Houthulst… Zo wandelen en lopen groepen en verenigingen verder tot het Vredeslicht tegen de avond in Kemmel, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort aankomt”, legt Filip uit.

“Tegen de avond zal het Vredeslicht dus in alle 18 Westhoekgemeenten branden, en hebben wij de Westhoekgemeenten op een positieve manier met elkaar verbonden. In de verschillende gemeenten zal het Vredeslicht op een toegankelijke plek worden opgesteld zodat inwoners van de 18 Westhoekgemeenten het met een eigen kaars, lantaarn… kunnen ophalen in de eigen gemeente, om het thuis verder te delen met familie, buren….”