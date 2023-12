Vredeslicht trekt door de Westhoek: “Verzoening en dialoog is de enige weg naar vrede”

Het Vredeslicht doorkruiste zaterdag vanuit Ieper voor het derde jaar op rij de Westhoek. Westhoek Vredeshoek wil zo de vredesboodschap verspreiden in de regio. Ook in Lo-Reninge hield de vredesvlam halt. “Verzoening en dialoog is de enige weg naar vrede.”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Verschillende verenigingen trokken zaterdag al fietsend, lopend of wandelend door de Westhoek met het Vredeslicht, een initiatief van Westhoek Vredeshoek. De wielertoeristen van Cyclo Cats brachten het vuur van Ieper naar Lo. Van daaruit trokken enkele leden van KSA Lo ook al fietsend met het Vredeslicht naar Diksmuide met onder meer een tussenstop aan de IJzertoren.

In Lo werden enkele activiteiten gekoppeld aan de doortocht van het Vredeslicht. Zo kwam Elise Sticker getuigen over de inleefreis die ze In de zomer van 2022 samen met 14 jongeren uit de Westhoek ondernam naar Israël en Palestina. Het was een pakkende getuigenis. Ook gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) was van de partij en sprak de aanwezigen toe. “In de regio waar de jongeren op inleefreis waren, is vandaag helaas opnieuw de hel losgebarsten”, zegt ze. “Het nieuws raakt ons hard.”

Westhoek Vredeshoek nam opnieuw contact op met The Parents Circle Family Forum, één van hun partners ter plaatse die al jarenlang actief is rond verzoening tussen Palestijnen en Israëli.

“We leerden de organisatie kennen in Jeruzalem en luisterden naar het persoonlijke verhaal van zowel een Palestijnse als een Israëlische vrouw die beiden een familielid verloren hadden bij conflicten in het verleden”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “We willen deze organisatie éénmalig een donatie geven van 5.000 euro omdat dialoog en verzoening de enige weg is en niet het geweld.”

The Parents Circle Family Forum schreef met de recente ontwikkelingen ook een verklaring waarin ze het aanhoudende geweld in Israël en Palestina ten stelligste veroordelen en oproepen tot vreedzame dialoog en diplomatie. “Wij met Westhoek Vredeshoek staan daar helemaal achter.”, besluit Sabien Lahaye-Battheu. (KVCL)