Vredeslicht kwam ook opnieuw in Wervik voorbij

Het Vredeslicht, dat in Bethlehem vertrok, kwam ook in Wervik voorbij. Negen moedige wandelaars ontvingen het licht uit handen van een delegatie uit Zonnebeke en trok zo richting Mesen. Voor Wervik is het ondertussen al de 4de keer dat ze het licht in ontvangst mogen nemen.

“Een soort van olympisch vuur, maar dan eentje die de boodschap van vrede brengt!” Renzo Demeulenaere, lid van de Wervikse Sport- en jeugddienst, is één van de drijvende krachten achter de deelname van zijn stad. “Het licht vertrekt telkens in Bethlehem en trekt de wereld rond, goed voor 4.000 kilometer in totaal. Het is een symbool voor vrede en verdraagzaamheid en het zijn verenigingen wereldwijd die de logistiek rond die verplaatsing op zich nemen. Via Oostenrijk kwam het Europa binnen en uiteindelijk stond ook Wervik op de kaart.”

Symbolische actie

De overname en het vervoer van het licht werd door de lokale wandelvereniging georganiseerd. “Iets meer dan 10 wandelaars vertrokken uit Zonnebeke en kwam zo, te voet, in Wervik aan. Hier namen negen andere wandelaars het licht over en stapten ze in de richting van Mesen. Daar werden ze ook opnieuw opgewacht. In totaal hebben onze mensen toch een stevige 12 kilometer in de laarzen weten te duwen. Voor Wervik is de deelname aan het vredeslicht niet nieuw, want we namen al een viertal keren deel. Toch is en blijft het een erg belangrijke symbolische actie. Een boodschap van vrede en verbondenheid die de wereld rond gaat? Ik denk dat het actueler is dan ooit.”