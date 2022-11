Vredeslicht komt voor het eerst naar Tielt

Op zaterdag 17 december komt het Vredeslicht voor de allereerste keer naar Tielt. Dat symbolisch Vredesvuur wordt elk jaar in december aangestoken in Bethlehem en wordt dan overgevlogen naar Europa, waar het verspreid wordt in verschillende landen.

In de Westhoek is het al langer een jaarlijkse traditie, maar nu komt dat licht dus voor het eerst ook naar de regio van Tielt. Vanuit Dentergem wordt het omstreeks 17.15 uur op de Poelberg verwacht, waarna het door AV Molenland naar het station van Tielt gebracht wordt. Daar nemen de Watewystappers het licht om 18 uur over en wordt het Vredeslicht naar het stadhuis gedragen. Iedereen is welkom om mee te stappen. Fakkels zijn ter plaatse verkrijgbaar, al kan je ook een eigen lantaarn meebrengen.

Om 19.15 uur wordt het dan aan het stadsbestuur overhandigd. Nadien krijgt het lichtje een plek in de Sint-Pieterskerk, waar iedereen het tot 8 januari kan gebruiken om kleinere vredeskaarsjes mee aan te steken. Speciaal met het oog op die kleinere vlammetjes worden draagbare lantaarns voorzien in de kerk, waardoor je een eigen vredeslichtje kunt meenemen naar huis. (SV)