Vredesbouwers houden flashmob tegen wereldwijd wapengekletter

Oostendenaars van uiteenlopende pluimage gaven op zaterdag 11 november gehoor aan de oproep van Pax Christi om vrede een stem te geven.

De vredesbouwers en–zangers bliezen hiervoor verzamelen op de hoek van de Wittenonnestraat en de Kapellestraat, met andere woorden in het hart van de oude binnenstad. Het multiculturele koor Matondo uit de Stad aan Zee nam het voortouw in het protest tegen de oorlogen in Oekraïne, Gaza en elders in de wereld. Samen met de andere aanwezigen vormden de zangers een flasmob om zo de voorbijgangers te wijzen op de noodzaak om de oorlog te stoppen. Niet toevallig vond de actie plaats op Wapenstilstand 11 november. Pax Christi wil met haar acties voor de vrede de meest kwetsbaren beschermen, zonder partij te kiezen voor deze of gene. (BVO)