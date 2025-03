Vredesactie Brugge overhandigt negentig klachten over luchtvaartmaatschappij Challenge Airlines aan politie

Woensdag 5 maart legden sympathisanten uit de vredesbeweging, waaronder Vredesactie, klacht neer tegen de luchtvaartmaatschappij Challenge Airlines uit Bierset. Deze Belgisch-Israëlische maatschappij vervoert wapens vanuit de VSA naar Israël en brengt op de retourvlucht producten mee uit de bezette gebieden. Ook Vredesactie Brugge liet zich niet onbetuigd en overhandigde meer dan negentig klachten aan de Brugse politie.

Uit onderzoek van Vredesactie kwam naar voor dat dat de activiteiten van Challenge Airlines sterk toenamen sinds oktober 2023. In juni 2025 wisten zij de Waalse regering ervan te overtuigen om deze doorvoer stil te leggen. Daarna zag Challenge Airlines een nieuwe business opportuniteit in het vervoer van producten uit de bezette gebieden.

Gaza

“Challenge Airlines steunt niet enkel de oorlog in Gaza door het transport van wapens, ze onderhoudt ook economisch de kolonisatie van Palestijnse gebieden door het vervoer van producten uit de bezette gebieden”, zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge.

Die lokale afdeling, overhandigde meer dan negentig klachten aan de Brugse politie. Tot oktober vorig jaar vervoerde Challenge Airlines deze wapens vanuit de VSA via Bierset, ook na de start van de nietsontziende oorlog in Gaza. “Klacht neerleggen helpt”, aldus zegt Hilde Naessens.

Drama

“In het voorjaar 2024 bonden Vredesactie en Amnesty de kat de bel aan. Samen met Amnesty legden we de wapendoorvoer naar Israël via de haven van Antwerpen droog. Dit was enkel mogelijk na het neerleggen van een klacht en het starten van een juridische procedure. We kunnen niet lijdzaam toekijken bij het drama dat zich in Palestina afspeelt;”