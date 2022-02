Vrachtwagenchauffeur Filip Coutereel mist nipt finale van Love2Truck

Filip Coutereel (42) uit Lommel, maar afkomstig van Lo, nam net als een pak andere collega-vrachtwagenchauffeurs deel aan de onlinewedstrijd ‘Love2Truck’. Hij behaalde het op een na hoogste aantal stemmen, wat hem recht gaf op een finaleplaats. Maar een deel van die stemmen werden door de organisator ongeldig verklaard, waardoor hij uit de top drie tuimelde.

Filip Coutereel groeide op in Lo en bracht er ook zijn jeugdjaren door. Samen met zijn vrouw Wendy Vandamme (44) en kinderen Gianni (18), Kythana (15), Jaylinn (5) en Kayden (3) woont hij nu al een tijdje in Lommel. “Na het overlijden van mijn ouders en nog enkele andere redenen zijn we in Limburg terechtgekomen”, legt Filip de verhuizing naar de andere kant van het land uit. “We hebben in Lommel een nieuw leven opgebouwd.”

Filip is al 17 jaar vrachtwagenchauffeur en was als het ware voorbestemd voor de job. “Mijn vader Staf was 37 jaar truckchauffeur”, zegt Filip. “Hij transporteerde melk voor de toenmalige zuivelfabriek in Lo (de zuivelfabriek werd in 1993 gesloopt en op die locatie staan nu de gebouwen van Matthys Metaalconstructie, red.). Ook mijn broer was zelfstandig vrachtwagenchauffeur en had twee trekkers. Ik kreeg het dus eigenlijk met de paplepel mee.”

Ongeldige stemmen

Vorig jaar schreef Filip zich in voor de wedstrijd ‘Love2Truck’, een onlinewedstrijd waarin op zoek wordt gegaan naar de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België. De kandidaten stelden zich aan de hand van een foto bij hun vrachtwagen en een motivatietekst voor waarna iedereen online zijn stem kon uitbrengen. De Lommelse trucker behaalde de op een na hoogste score. “Maar de organisatie liet me weten dat een deel van mijn stemmen ongeldig was”, zegt Filip. “Er kwamen verschillende stemmen van dezelfde persoon en dat mocht blijkbaar niet.”

“We checken inderdaad bij alle kandidaten, dus niet alleen bij Filip, of de stemmen correct zijn uitgebracht”, zegt Sandra Van Hauwaert, pr-consultant bij Square Egg Communications dat de communicatie rond de wedstrijd Love2Truck verzorgt. “Daaruit bleek dat een deel stemmen die Filip kreeg van hetzelfde IP-adres kwamen en bijgevolg niet konden worden beschouwd als unieke stemmen. We hebben Filip hiervan op de hoogte gebracht.”

Daardoor zag Filip een finaleplaats alsnog aan zijn neus voorbij gaan en de kans om een viparrangement met overnachting te winnen voor het truckfeest Passion4Trucks op 24 en 25 juni in Brussels Kart Expo.

ASS

“Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en doe mijn job, met of zonder wedstrijd, nog altijd met veel passie”, zegt Filip. “Maar het feit dat ik een finaleplaats mis, vind ik vooral spijtig voor mijn autistische zoon Gianni. Ik wou zijn droom waarmaken, want door zijn diagnose ASS bestaat de kans dat hij nooit met een veertigtonner zal kunnen rijden. Ik nam aan de wedstrijd deel voor hem en wou op die manier mijn passie doorgeven.”

“Maar ik blijf sportief, ondanks het feit dat ik niet meer meeding naar de titel van meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België. Ik gun de titel aan een van de zes finalisten van harte. Ik wil iedereen ook bedanken die massaal op mij gestemd heeft tijdens de eerste stemronde, een welgemeende dikke merci daarvoor.”

Onverlichte fietsers

Momenteel werkt Filip bij de firma Delta Warehousing uit Overpelt en transporteert hij pvc-buizen naar werven voor de firma Dyka. Voor truckchauffeurs is het altijd goed uitkijken, maar tijdens de donkere wintermaanden moeten ze extra attent zijn. “Vooral schoolkinderen die met slecht verlichte fietsen naar school rijden, vormen een probleem”, zegt Filip. “Ik kan mij daar zo aan ergeren. Ik rij duizenden kilometers per jaar en zie heel veel onverlichte fietsers. Ook veel van mijn collega’s ergeren zich daaraan. Sommige fietsers beseffen ook niet dat wij heel veel en grote dode hoeken hebben. Ondanks alle campagnes dringt dat nog steeds niet bij iedereen door.”