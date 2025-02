Vosog schenkt 1.250 euro aan Mug-Heli

De vereniging voor oud-scouts en oud-gidsen (Vosog) heeft een cheque van 1.250 euro overhandigd aan de organisatie die instaat voor de Mug-Heli van het AZ Sint-Jan in Brugge. “We hebben enkele jaren geleden het doel opgevat om een deel van de opbrengst van onze wijnstand op Ruddervoorde Kermis en onze ‘hespe-avond’ in het najaar te schenken aan de Mug-Heli. We zijn dan ook ieder jaar zeer blij met de grote opkomst voor onze activiteiten zodat we telkens een mooi bedrag kunnen overhandigen. Het is een goed doel dat hier in West-Vlaanderen dicht bij de bevolking staat en we weten dat deze bijdrage daar ook gewaardeerd wordt”, aldus Vosog-voorzitter Eddy Van Eenoog. (GST/foto GST)