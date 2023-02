Vos & Wezel op bezoek voor een optreden bij boer Jos

Op zaterdag 11 februari om 20 uur organiseert vzw De Weij een optreden van Vos & Wezel naast de weide van boer Jos in Reningelst.

“Houd je van kleinkunst? Dan is de live jukebox van Vos & Wezel helemaal jouw ding. Op aanvraag van het publiek spelen ze kleinkunstliedjes. Nummers van Willem Vermandere, Boudewijn De Groot, Stef Bos, Raymond Van het Groenewoud.. En dit in aangenaam gezelschap van onze koeien en de geit”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

Stal

“De plaatsjes beperkt. Schrijf dus zeker in op deweij@hotmail.com. Tickets aan 15 euro per persoon. Vennoten van Dhage betalen 10 euro per persoon. De activiteit gaat door naast de wei, in de stal. Ingang via Pastoorstraat 15 in Reningelst.”