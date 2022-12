Vormingsdag voor kinderoppassers uit de regio

De kinderoppasdienst van de Gezinsbond wordt in de regio Leie-Schelde West ondersteund door Ann Opsomer en Marjan Delanote. Jaarlijks wordt er een vormingsdag voor de oppassers georganiseerd.

Dit gebeurde onlangs in het Sportpunt, waar 58 oppassers aanwezig waren. “Het aanbod aan opleidingen bestond dit jaar uit EHBO, babyverzorging, creatief oppassen en oppassen in moeilijke situaties. Op de vormingsdag kan men bij ons ook met vragen en opmerkingen over de werking terecht”, aldus Marjan Delanote. Deze vorming is niet alleen bedoeld om de oppassers iets bij te leren, het is ook een ideaal moment voor overleg en uitwisseling van ideeën tussen de coördinatoren. “De vormingssessies worden aangeboden in de voormiddag en de namiddag. ‘s Middags zitten we dan gezellig samen en smullen we van het broodjesbuffet, bereid door onze coördinatoren en vrijwilligers. Met deze opleiding streven we ernaar om de oppassers de kans te bieden zich bij te scholen ten dienste van de gezinnen die een beroep doen op onze kinderoppasdienst.”, besluit Ann Opsomer. (GJZ/foto GJZ)