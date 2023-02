Vorming over LGBTQI+ en interculturaliteit

Het stadsbestuur wil werk maken van een holebitransvriendelijk beleid en werkte daarom samen met de vzw Merhaba en vormingsreeks uit om professionals te informeren en op te leiden over LGBTQI+ en interculturaliteit. De eerste sessie vond plaats op 7 februari, er volgen er nog twee op 7 maart en 27 april in KAAP.

Merhaba is een vzw die werkt aan een warme wereld voor alle holebi, transgender en interseksepersonen (LGBTQI+) met een migratieachtergrond. Merhaba biedt enerzijds een vlot toegankelijke onthaalfunctie en activiteiten aan voor de LGBTQI-gemeenschap uit etnisch-culturele minderheden, anderzijds ondersteunt de vzw die doelgroep door mee te bouwen aan een omgeving waar ze zich aanvaard voelen via belangenbehartiging, kennisdeling en sensibiliseringsacties.

Stad Oostende werkte samen met Merhaba een vormingsreeks uit om professionals te informeren en te ondersteunen in hoe ze hulpverlening met aandacht voor LGBTQI+ kunnen aanbieden in al z’n diversiteit. De vormingssessies zijn geschikt voor hulpverleners, leerkrachten en sociaal werkers die actief zijn in Oostende. De eerste vorming ‘Recht op Liefde’ vond plaats op 7 februari en ging over het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij mensen met een migratieachtergrond. Ook voor de volgende twee sessies lopen de inschrijvingen vlot binnen. De sessie op 7 maart gaat ook over ‘Recht op liefde’. De sessie op 27 april, die hulpverleners wil ondersteunen bij het omgaan met deze problematiek, is zelfs helemaal volzet.

Allesbehalve makkelijk

“Mensen met een migratieachtergrond staan doorgaans voor grote uitdagingen in een nieuwe context”, zegt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens (Groen). “De confrontatie met nieuwe wetten, normen en waarden is niet min. Binnen die context is het bespreken van seksuele diversiteit, voorkeur of geaardheid dan ook allesbehalve gemakkelijk. Met deze sessies geven we professionals tools in handen om concreet aan de slag te gaan met hulpvragers binnen dit belangrijk thema.”