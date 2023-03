Vorig jaar vestigden 6781 personen zich in Brugge

Brugge telt nu 119.498 inwoners. Het voorbije jaar hebben zich 6781 personen in Brugge gevestigd. Dat bevestigt schepen voor burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD)

Maandagavond worden naar jaarlijkse gewoonte de ‘nieuwe Bruggelingen’ ontvangen in het Concertgebouw. In totaal zijn er 6781 nieuwe Bruggelingen geregistreerd in 2022.

Er waren ook 910 geboortes.

5420 Bruggelingen verhuisden naar een nieuwe woonplaats. Brugge betreurde 1450 overlijdens.

Schepen Jasper Pillen becijfert: “In totaal zijn we nu met 119 498 Bruggelingen. Dit is een stijging met 750 burgers in vergelijking met begin 2022.”