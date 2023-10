Vorig jaar nog hersteld voor ruim 100.000 euro, maar bronzen klok van 3 ton dondert opnieuw naar beneden in Brugse kathedraal

Het is dezer dagen opnieuw stiller in en rond de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Vorige week kwam daar namelijk een bronzen klok van ruim drie ton naar beneden. Het gaat om dezelfde klok die eerder al naar beneden viel. “We bekijken nu wat er fout liep bij de herstelling”, zegt Bart Naeyaert, gedeputeerde bij de provincie West-Vlaanderen.

Opnieuw klokkenmiserie in Brugge en meer bepaald in de Sint-Salvatorskathedraal. Begin 2022 liep het daar een eerste keer fout. De bronzen klok van meer dan drie ton was losgekomen en – gelukkig – op een stevige balk van de torenconstructie beland. Het was een onderhoudsploeg die de ontdekking deed toen één van de klokken – de tweede grootste – niet meer bleek te werken.

100.000 euro herstellingskosten

Uit veiligheidsoverweging werd de hele installatie stilgelegd en luidden de kerkklokken ruim een jaar niet meer. “Het was geen evidente opgave om een herstellingsdienst te vinden. Er zijn nu eenmaal zéér weinig bedrijven die dergelijke herstelling kunnen uitvoeren”, weet bevoegd gedeputeerde bij de provincie West-Vlaanderen Bart Naeyaert. “Uiteindelijk werd er toch iemand gevonden. De herstelling kostte ruim 100.000 euro.”

De firma die de klok herstelde, stond letterlijk en figuurlijk voor een zware klus. Een andere klok moest namelijk verplaatst worden om doorgang te verlenen aan de kapotte klok. De beschadigde klok, uit 1869, werd rechtgetrokken, opzij gehesen en is daarna 55 meter naar beneden getakeld in de toren. Er werden twee gaten geboord in de klokwand om de takel aan te bevestigen. De klok ging richting Nederland, waar ze hersteld werd. Uit nazicht bleek de ophanging van de klok afgescheurd te zijn.

Opnieuw losgekomen

Sinds een tweetal maanden was de bronzen klok terug volledig operatief, tot het vorige week weer fout liep. De bronzen klok van zo’n 3.300 kilogram kwam opnieuw los en kwam op een tussenverdieping terecht op een plankenvloer, ondersteund door zware balken. Daar ligt het nu nog steeds stabiel. Om geen extra trilling te veroorzaken, luiden de klokken van de kathedraal niet.

“Hoe dit kon gebeuren, weten we voorlopig niet”, zegt Bart Naeyaert. “Wellicht is er bij het lassen iets fout gelopen. Al zal het onderzoek door de experten dat moeten uitwijzen. Het is te vroeg om daar concrete uitspraken over te doen.” Hetzelfde bedrijf als vorige keer bekijkt nu hoe het de klok definitief kan herstellen. Hoelang het deze keer zal duren vooraleer de klok kan hersteld worden, is vooralsnog onduidelijk. (MM)