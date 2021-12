Vorig jaar niet toegelaten, dit jaar kan vuurwerk tijdens eindejaarsfeesten voor gouverneur wel

Er komt geen algemeen vuurwerkverbod in West-Vlaanderen tijdens de eindejaarsfeesten. Dat heeft de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé beslist op basis van overleg met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en het Coronacommissariaat. Wel wordt aan lokale besturen gevraagd ‘het gebruik van vuurwerk sterk af te raden’.

Tijdens de eindejaarsperiode van vorig jaar was het afschieten van vuurwerk overal in West-Vlaanderen verboden. Gouverneur Carl Decaluwé besliste in aanloop naar de eindejaarsfeesten om vuurwerk, wensballonnen en zelfs kerstboomverbrandingen niet te laten. “Alles waar mensen met te veel samen komen, kan nu niet”, klonk het toen. “Dat is de hoofdreden voor het verbod. Maar ik wil ook onze brandweerdiensten en ziekenhuizen beschermen. Want als er ongevallen met vuurwerk zijn, zorgen die voor brandwonden en op onze spoeddiensten is het al druk genoeg.”

Dit jaar liggen de kaarten iets anders. De coronapandemie blijft voor hoge ziekenhuiscijfers zorgen, maar na overleg met het Coronacommissariaat van Pedro Facon besliste minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om geen nationaal vuurwerkverbod af te vaardigen. Volgens het Coronacommissariaat zijn er geen cijfers die aantonen dat vuurwerkongevallen een significant hogere druk op de diensten intensieve zorgen zouden creeëren.

Gouverneur Decaluwé volgt minister Verlinden in haar beslissing en zal ook voor West-Vlaanderen geen verbod opleggen. Dat blijkt uit communicatie die de steden en gemeenten donderdag vanuit de provinciale dienst noodplanning kregen. Wel vraagt de gouverneur aan de lokale besturen om het gebruik van vuurwerk hoe dan ook sterk af te raden. De beslissing om vuurwerk op kerstavond en Kerstmis en tijdens de nacht van oud naar nieuw toe te laten, komt dus bij de burgemeesters te liggen.