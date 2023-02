Vorig jaar minder Russische oorlogsschepen langs onze kust

In 2022 passeerden 30 Russische militaire schepen langs onze kust, terwijl dat er in 2021 en 2020 respectievelijk nog 76 en 88 waren. Dat zegt Kamerlid Jasper Pillen, die de cijfers opvroeg bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). “Hoewel er een sterke terugval vastgesteld wordt, blijft waakzaamheid geboden”, zegt de Open Vld’er dinsdag

Dat er in 2021 heel wat meer Russische militaire schepen passeerden in onze wateren, had volgens Pillen te maken met de oorlogsvoorbereidingen. Het ging toen namelijk om opvallend veel amfibische landingsschepen. De aan de gang zijnde oorlog kan nu de reden zijn voor de sterke vermindering in 2022, zegt het Kamerlid. De Russische oorlogsschepen hebben het recht om door de Noordzee en het Kanaal te varen. “Maar het is wel essentieel dat we deze bewegingen goed monitoren en begeleiden”, zegt Pillen nog.

Die langsvaart wordt gemonitord door de Belgische patrouilleschepen van de marinecomponent, de Castor en de Pollux. “De opdrachten voor deze veelzijdige schepen worden steeds uitgebreider, ik blijf dan ook pleiten voor een uitbreiding van deze capaciteit. Ik verneem dat er concrete plannen zijn voor één of twee extra patrouilleschepen en ga de snelle aankoop in het parlement blijven bepleiten”, aldus nog Jasper Pillen.