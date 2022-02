Voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie (56) krijgt belangrijke Canadese onderscheiding

Voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie (56) krijgt de Canadese Meritorious Service Medal, een eer die slechts weinigen te beurt valt. Mottrie krijgt het ereteken voor het blijvend herdenken van de tijdens WOI gesneuvelde Canadese soldaten. “De medaille behoort niet alleen mij, maar vooral heel de organisatie toe.”

De Canadese Meritorius Sevice Medal werd 1991 in het leven geroepen en erkent zowel Canadese als buitenlandse militairen en burgers die verdienstelijke daden hebben verricht voor Canada. “Ik ben heel trots deze titel te krijgen, maar het is natuurlijk niet alleen mijn verdienste, maar van heel onze organisatie, van klaroeners tot medewerkers”, zegt Benoit Mottrie.

Mottrie is al sinds 1990 lid van de Last Post Association en sinds april 2006 is hij voorzitter. “Het was een complete verrassing toen in december de Canadese Gouverneur-Generaal mij vroeg of ik de medaille wou aanvaarden. Ik antwoordde natuurlijk positief en het duurde dan nog even voor het officieel werd.”

Bezoek uit Canada

“Canada verleent ons het ereteken omdat we al sinds 1928 de Canadese gesneuvelde soldaten herdenken.” Wanneer Benoit Mottrie de medaille effectief krijgt opgespeld is nog niet geweten.

Wellicht zal dat gebeuren bij een bezoek van een Canadees minister of een andere hooggeplaatst persoon aan ons land. Wie de Meritorius Sevice Medal krijgt, mag de letters MSM bij zijn naam plaatsen.

(CM)