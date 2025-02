Voorzitter lokale heemkring Charles Bayart bezorgd over nieuwe 5G-masten in zijn dorp: “Onze kerktoren wordt een antenne”

Masten voor 5G op de kerktoren van Beselare zijn een doorn in het oog van Charles Bayart, voorzitter van de lokale heemkring. “Geen paniek”, sust de kerkfabriek. “De panelen worden beschilderd en de straling gemeten.”

“Ik was geschrokken: onze kerktoren wordt precies een antennemast.” Charles Bayart is niet te spreken over nieuwe masten die werden opgehangen aan de vier hoektorentjes rond de kerktoren van z’n dorp Beselare. “En dat ze dat daar mogen hangen zonder vergunning begrijp ik niet.” Bayart is voorzitter van de Heksenstoet die tweejaarlijks onder de kerktoren trekt, voorzitter van de Zonnebeekse Heemvrienden en maakt deel uit van de erfgoedcommissie van de gemeente.

Kerk ontsierd

“In onze gemeente zet ik mij in om alle mooie gebouwen in ere te bewaren”, stelt Bayart. “Voorheen waren al antennes aangebracht op onze kerktoren die verhuurd wordt aan providers, maar toen ging het om kleinere exemplaren in de kleur van de baksteen. Dat viel niet op. Nu gaat het om nieuwe grote, witte masten en dan nog aan de buitenkant van de hoektorens. Allerminst discreet, zo wordt onze mooie kerktoren ontsierd. Ik kreeg al veel reacties van dorpsgenoten, die ook vinden dat het op niet veel trekt.”

Straling meten

“Geen paniek”, sust Lieven Polfliet van kerkraad Sint-Martinus Beselare. De man woont vlakbij de kerktoren en schrok zelf ook even toen hij de nieuwe masten zag. “Maar na overleg bleek dat de masten nog worden overschilderd door een schilder gespecialiseerd in verdwijntechnieken. Ook het stralingsniveau wordt bekeken: na installatie worden metingen uitgevoerd.” Foto’s van vergelijkbare, maar overschilderde masten op andere kerken stellen Polfliet gerust. “Het zijn voorbeelden van hoe deze mooi weggewerkt kunnen worden.”

Volgens de kerkfabriek zijn de masten tegen woensdagavond geschilderd. “Afhankelijk van het resultaat zal de bekabeling al dan niet ingekapseld worden waarbij de beplating op dezelfde wijze zal geschilderd worden, met dank aan de firma Benchmark Telecom uit Aalter om de werf op te volgen en bij te sturen waar nodig”, looft Polfliet. “De oude gsm-antennes van Proximus en Orange zijn verwijderd. De ontstane openingen zijn in oorspronkelijk staat hersteld en met leien terug voorzien.

Antennes binnenin

“Door de nieuwe mobiele netwerkinstallatie wordt toegang tot 5G mogelijk. Ten laatste tegen de zomervakantie updatet Telenet de installaties zodat klanten de kans krijgen over te schakelen op dit 5G-netwerk. Hierbij zullen aan de buitenzijde geen antennes rond de toren geplaatst worden maar binnenin ter hoogte van de galmgaten. De visuele hinder wordt hierdoor zeer beperkt gehouden.”

De man spreekt van een “bommetje dat werd gedropt” en nam intussen contact op met Bayart om uitleg te geven. “Het zou voor ons, kerkfabriek Sint-Martinus, een mooie opsteker zijn om hiermee een positief verhaal te kunnen brengen naar de Beselaarse bevolking toe”, benadrukt Polfliet. “We zijn alvast aangenaam verrast dat men zo’n groot belang hecht aan onze mooie kerk.”

Bereikbaarheid Heksenstoet

“Ik ben blij en dankbaar dat de kerkfabriek onze kerk goed verzorgt”, reageert Zonnebeeks burgemeester Koen Meersseman (TEAM8980), bevoegd voor kerkfabrieken en inwoner van deelgemeente Beselare. “Het is goed dat men op zo’n korte termijn bijstuurt in functie van de uitstraling van onze kerk. De installatie is belangrijk voor de beschikbaarheid van 5G in onze regio. Twee jaar terug waren er problemen met bereikbaarheid tijdens de Heksenstoet. De installatie zorgt voor betere dekking en bereik en minder belasting van het netwerk.”

Kleurvoorwaarde

De installatie blijkt vrijgesteld te zijn van een vergunning, op voorwaarde dat dit gebeurt “in de kleur van de gevel of de constructie, of in een neutrale, onopvallende kleur”. Na de kerkfabriek en het gemeentebestuur gehoord te hebben, blijft Bayart sceptisch. “Eerst zien en dan geloven, maar we geven hen het voordeel van de twijfel.” (TP)