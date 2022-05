Voorzitter Cycling Vlaanderen wordt schooldirecteur in Nieuwpoort

Een bank vooruit voor Torhoutenaar Geert Barbry. De man die waarnemend voorzitter van Cycling Vlaanderen is en 13 jaar in zijn eigen stad aan het college van de Scholengroep Sint-Rembert wiskundees heeft gegeven, wordt vanaf 1 september directeur van het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort. “Ik ben heel blij met deze kans”, zegt hij. “Al gaat het allemaal razendsnel, want ik ben nog aan de thesis ter afronding van mijn masterstudies aan het schrijven.”

Geert (52) is getrouwd met Sandy Mispelon (52) en woont in de Rupelstraat op Torhout-Oost. Ze hebben een dochter Fien (24) en een zoon Giel (21). Geert is eerst geruime tijd lesgever en rij-instructeur bij de rijschool Brugge & De Kust geweest, maar in 2009 maakte hij een carrièreswitch richting onderwijs. Hij is als bachelor wiskunde, fysica en geschiedenis aan zijn dertiende schooljaar aan het Torhoutse college bezig. Hij geeft wiskunde in de tweede graad. Daar komt straks een einde aan: het directeurschap aan de kust wenkt.

Waarnemend voorzitter van Cycling Vlaanderen

De voorbije drie jaar heeft Geert aan de Universiteit Antwerpen de studies master in de opleidings- en onderwijswetenschappen gevolgd. Het was pittig om die opleiding te combineren met zijn eigen lesopdracht, maar het is hem gelukt. Hij moet enkel nog zijn thesis afwerken en verdedigen. Die gaat over differentiatie in het wiskundeonderwijs bij cognitief sterke leerlingen en dit via digitale middelen.

Geert is gedreven en ambitieus, ook in de sportwereld. Hij is voetbalscheidsrechter op het hoogste Belgische niveau geweest. Hij startte als arbiter in het seizoen 1990-1991 en klom snel naar de top. Op 6 januari 2006 maakte hij zijn droom waar en werd scheidsrechter B1. Vanaf toen heeft hij een tijdlang in de hoogste afdeling gefloten.

Het gaat om een relatief kleine school van zo’n 300 leerlingen en 40 personeelsleden, wat ik ideaal vind

Later zette hij zich als voorzitter in voor de Torhoutse zwemclub Thor en werd kamprechter zwemmen. Momenteel is hij vooral in de wielersport actief. Hij is voorzitter van Cycling West-Vlaanderen, secretaris van Cycling Vlaanderen en daar sinds kort zelfs waarnemend voorzitter. Hij is ook lid van het dagelijks bestuur van Belgian Cycling.

Streven naar warmte en openheid

Uiteraard volgde Geert niet zonder doel de de studies van master in de opleidings- en onderwijswetenschappen. “Ik wou dat diploma graag gebruiken om schooldirecteur te worden”, zegt hij. “Maar dat het allemaal zó snel zou gaan, had ik totaal niet verwacht. De vacature van directeur in het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort sprak me direct aan. Het gaat om een relatief kleine school van zo’n 300 leerlingen en 40 personeelsleden, wat ik ideaal vind. De jongens en meisjes kunnen er het eerste tot en met het vierde jaar middelbaar volgen. Heel wat studierichtingen zijn voorhanden, van klassieke talen tot voeding. In de eerste graad wordt er nauw samengewerkt met de hotelschool Ter Duinen uit Koksijde.”

“Ik kan me helemaal vinden in de visie van de school. Er wordt gestreefd naar warmte en openheid met de nadruk op een optimale begeleiding van de leerlingen. Ik wil graag op diezelfde lijn voortwerken.”

Geert zal huidige leerlingen en collega’s missen

Niettemin zal Geert de collega’s in Torhout heel hard missen, zegt hij. “Kiezen is altijd een beetje verliezen. Ik geef supergraag les en zal eind juni met pijn in het hart afscheid nemen van mijn leerlingen en medeleerkrachten. Dat ik straks niet meer met de fiets of te voet naar mijn werk kan, vind ik niet erg. Dat dik halfuur in de auto naar Nieuwpoort en terug zal me de kans geven om ‘s ochtends met een fris hoofd op school aan te komen en ‘s avonds ontspannen weer thuis te arriveren. Als je als Torhoutenaar solliciteert voor een job aan de kust, weet je natuurlijk vooraf dat je een zekere afstand zult moeten afleggen.”

Intussen is Geert hard aan zijn thesis aan het schrijven, want hij wil dat werkstuk zo snel mogelijk af hebben. “In de zomervakantie zal ik me al wat moeten inwerken in het Sint-Bernarduscollege”, beseft hij. “Ik kan er gelukkig op een degelijk en ervaren team rekenen om me wegwijs te maken in mijn nieuwe school. We zullen er samen voor de nodige continuïteit zorgen en er iets heel moois proberen neer te zetten.”