Voorwaardelijke celstraf voor vrouw uit Roeselare die door alcohol diefstallen pleegde

Een 43-jarige vrouw uit Roeselare die door haar verslaving aan alcohol begon te stelen, heeft van de rechter in Kortrijk nog een kans gekregen. Als ze zich aan enkele voorwaarden houdt, blijft haar celstraf van 10 maanden voorwaardelijk.

De vrouw is geen onbekende voor het gerecht. De voorbije jaren liep ze tal van veroordelingen voor diefstallen of sturen onder invloed van alcohol op. “Na een faillissement raakte ik aan de drank en drugs”, gaf ze toe. “Ik raakte alles kwijt en belandde zelfs op straat. In die periode was enkel alcohol en geld om die te kopen belangrijk. Ik herken mezelf niet als ik nu lees wat ik allemaal heb gedaan in 2018 en 2019.”

Overal stelen

Bij een 87-jarig vrouwtje waar ze nog als poetsvrouw aan de slag was geweest, drong ze op 24 augustus 2019 om 4 uur ’s nachts met een smoes binnen en stal twee geldbeugels, op twee andere poetsplaatsen stal ze ook geld, spullen verkocht ze op het internet maar leveren deed ze niet, ze ging met een handtas aan de haal van een vrouw die haar een lift had gegeven,…

Nu nuchter

“Ik ben nu al anderhalf jaar nuchter, heb een vaste job en probeer systematisch alle schulden af te betalen”, vertelde ze aan de rechter. “Maar ik wil nooit meer zijn als toen.” Ze beloofde in oktober haar slachtoffers terug te betalen maar eind januari bleek dat nog niet gebeurd. (LSi)