Voorverkoop Couleurs Devie 2023 van start

Op vrijdag 4 augustus trekt het grootste open air festival van Maldegem weer alle registers open en op zaterdag 5 augustus krijgt ook de familiedag een vervolg. “Het podium, dat vorig jaar al een echte eyecatcher was, krijgt dit jaar nog een extra upgrade”, klinkt het bij organisatoren Christophe Bollé, Karel De Lille en Cédric De Smet.

“We kunnen op dit moment weinig kwijt over de line-up, maar die zal ook dit jaar weer verbazen. Bovendien is er voor elke leeftijdsgroep een headliner”, vertelt Cédric. “We mikken eigenlijk op alle leeftijden. Daarom blijft onze line-up altijd heel toegankelijk. Al wordt daar dit jaar een korte retroset aan toegevoegd als extra peper en zout.” Dat de organisatoren het toegankelijk willen houden, blijkt ook uit de toegangsprijs. Op vrijdag betaal je 23 euro voor een gewoon ticket en de familiedag op zaterdag blijft gratis. De ticketverkoop startte op Braderie Maldegem, waar de organisatoren van Couleurs Devie van de partij waren met een ticketstand. “Om de lancering te vieren, waren er aan onze stand de hele dag door gratis tickets te winnen”, zegt Cédric.

Vuurwerkshow

“Beleving, special effects en decors, daar blinken we in uit. Het Sint-Annapark leent zich daar ook optimaal toe. Om te blijven verbazen tillen we het podium nog een niveau hoger. Wat dat betreft, lopen we dit jaar echt tegen de limieten van wat mogelijk is. DJ Magik, winnaar van MNM start2DJ 2022 en 2 jaar terug reeds opgepikt door Couleurs Devie, verzorgt dit jaar de vuurwerkshow, het absolute hoogtepunt van de avond. Maar over de andere artiesten, special acts en de absolute headliner later meer”, klinkt het enthousiast. (MIWI)

Tickets zijn verkrijgbaar op couleursdevie.events en ook in Delhaize Maldegem en McDonalds Maldegem.