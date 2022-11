Vooruit Zwevegem zegt ‘Merci’ tegen medewerkers kinderopvang

De mensen van Vooruit Zwevegem bedanken alle kinderopvanginitiatieven met een doos ‘Mercikes’.

Al maandenlang komt de kinderopvangsector negatief in het nieuws wat een sterke impact heeft op elke medewerker werkzaam in die sector. Het nieuw bestuur van Vooruit Zwevegem besloot daarom, onder leiding van hun kersverse co-voorzitters Elynn Deleersnijder en Britt Hennion, om langs te gaan bij alle 32 Zwevegemse opvanginitiatieven met een doos ‘Mercikes’ en een bedankingskaartje om hen op deze manier een hart onder de riem te steken.

”We waren onlangs vertegenwoordigd op het lokaal overleg kinderopvang. Daar hoorden we hoe hard de negatieve berichtgeving binnenkomt bij de uitbaters en medewerkers van de kinderopvanginitiatieven. De naam van de ganse sector is besmeurd door een heel klein aandeel van uitbaters of medewerkers die hun werk niet doet. Met onze actie willen we elke medewerker in de kinderopvang bedanken voor wat ze dagdagelijks doen voor onze Zwevegemse kinderen”, aldus Elynn Deleersnijder en Britt Hennion.