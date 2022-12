Vooruit Zwevegem wil met petitie bankautomaten in Otegem en Sint-Denijs behouden

De afgelopen jaren sloten steeds meer bankkantoren en -automaten de deuren. Als antwoord daarop werkten de BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING samen voor de uitrol van neutrale cashpunten (Batopin). “Die schieten zwaar tekort. Sterker nog: als gevolg hiervan sluiten de grootbanken nog meer filialen en automaten”, klinkt het bij Vooruit Zwevegem, dat een petitie gestart is om de automaten in Otegem en Sint-Denijs te behouden.

“Zo ook in Otegem en Sint-Denijs waar de inwoners zich meer dan 5 kilometer moeten verplaatsen om nog een geldautomaat te vinden. Onze inwoners en lokale handelaars zijn de dupe van deze besparingsoperatie van de grootbanken. Daarom start Vooruit Zwevegem een petitie. We willen overleg tussen het gemeentebestuur en die banken”, zegt Mieke Eggermont die maandag de eed aflegt als lid van het bijzonder comité sociale dienst (BCSD).

Arrogante besparingsoperatie

Voor co-voorzitters Britt Hennion en Elynn Deleersnijder kan het zo niet verder: “Het hoeft geen uitleg dat dit een drama is voor mensen die minder mobiel zijn. Toch is het niet alleen die doelgroep die getroffen wordt. Zo moet elke inwoner van Otegem en Sint-Denijs meer dan 5 kilometers omrijden: dat kost hen tijd én geld. Ook onze lokale handelaars zijn het slachtoffer van deze arrogante besparingsoperatie van de grootbanken”.

Mieke Eggermont: “Een minimum aan spreiding van bankautomaten in onze gemeente lijkt aangewezen. Als toekomstig lid van BCSD zal ik de resultaten van deze petitie afgeven aan de burgemeester en het schepencollege en vragen om contact op te nemen met Batopin NV om ervoor te pleiten om ook in Otegem en Sint-Denijs geldautomaten te voorzien.”

Minimale dienstverlening

“Dat er veel meer online wordt gebankierd is ook Vooruit niet ontgaan. Heel wat mensen bankieren intussen online, maar 1 op 5 mensen is helemaal niet mee met de digitalisering” zegt fractieleider Melissa Depraetere. “Het is wraakroepend dat die groep – vaak kwetsbare mensen – aan hun lot wordt overgelaten. Banken moeten een minimaal aanbod aan dienstverlening voorzien in elke deelgemeente. Cash geld afhalen, dat is een basis waar iedereen recht op heeft. Daarom dien ik een wetsvoorstel in dat banken verplicht aanwezig te blijven in het straatbeeld en afspraken met banken wettelijk vastlegt. Je eigen geld beheren, dat is toch een basisrecht? Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar geld kan afhalen bij een bankautomaat in de buurt. Daarom trekken we met Vooruit aan de alarmbel. Mijn strijd gaat verder,” besluit Melissa Depraetere.

Petitie: https://nieuws.vooruit.org/otegem_en_sint_denijs_bankautomaten_petitie