Vooruit Zwevegem en Waregem bezorgd over beslissing IMOG om huisvuilophaling tweewekelijks te organiseren

Een aantal weken terug vernamen Vooruit Zwevegem en Waregem dat er een voorstel voorligt binnen IMOG om vanaf 1 april 2023 slechts tweewekelijks het restafval op te halen. Die beslissing moet voor het einde van het jaar nog besproken en goedgekeurd worden door de verschillende gemeenteraden in de regio. Co-voorzitters Elynn Deleersnijder en Britt Hennion (Vooruit Zwevegem) en Bilale Kasmi en Fréderic Mortier (Vooruit Waregem) waarschuwen over deze beslissing, het zal immers een grote impact hebben op wie een kleine woning heeft of in een appartement woont. De partijen zijn ook bezorgd over de impact op de openbare dienstverlening, een goed afvalbeleid voor de burger is een essentiële taak voor de gemeente.

Imog moet omwille van gestegen kosten 4 miljoen euro extra bij elkaar krijgen dan oorspronkelijk begroot werd voor 2023. Één van de mogelijke pistes is het voorstel om restafval niet meer wekelijks in te zamelen, maar tweewekelijks.

Vooruit Zwevegem en Waregem kregen de voorbije dagen vragen en klachten van Zwevegemnaren en Waregemnaren die bezorgd zijn over deze beslissing. Vooral voor bewoners van een appartement of klein huis zou dit verre van evident zijn. Zij hebben namelijk vaak de mogelijkheid niet om hun vuilniszak buiten te bewaren. Volgens Vooruit beseft de leiding van IMOG en het gemeentebestuur dat te weinig. “We verwachten sterkere oplossingen om een goede afvalophaling voor iedereen te garanderen”, klinkt het. “Er is bezorgdheid bij vele inwoners en er zijn nog veel vragen. Hoe vermijdt men overlast door een tweewekelijkse ophaling? Wat is de impact op het personeel? Hoe gaan we selectiever afval ophalen? Op vandaag komt daar geen antwoord op als de vraag wordt gesteld. Een aparte ophaling van groente- en fruitafval dat tot compost kan worden verwerkt is er op vandaag niet in onze regio. Elders zien we dat dat wel kan. Dat is een betere oplossing dan slechts om de twee weken restafval op te halen.”

Er zit nog meer aan te komen. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een nieuw materialenplan. “Daarin staan nieuwe doelstellingen voor alle gemeenten om het restafval drastisch te verminderen”, aldus Vlaams parlementslid Maxim Veys. “Daarvoor zullen heel wat ingrepen nodig zijn in de regio en ik vraag me af of Vlaanderen wel voldoende rekening houdt met de haalbaarheid voor de gemeenten. Vlaanderen vraagt steeds meer en geeft steeds minder aan de gemeenten. Een zoveelste ambitie zonder een duidelijk plan is niet de weg die het afvalbeleid uit moet,” besluit Veys.