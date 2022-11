Vooruit zamelt winterjassen in

In de aanloop naar de Werelddag van het Verzet tegen Armoede, brengt Vooruit Oostkamp de armoede in de gemeente onder de aandacht door een inzamelactie van winterjassen.

Veel gezinnen en alleenstaanden, ook zij die een job hebben, vinden het steeds moeilijker om aan het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen. Laat staan dat ze nog iets overhouden om te sparen of leuke dingen te doen met hun kinderen. Als daar nog eens pech bijkomt door het verlies van je job, ziekte of een ongeval, is de kloof naar armoede niet erg groot, weet men bij Vooruit Oostkamp.

Uiten over dagelijkse overleven

“Vooruit Oostkamp wil deze personen niet in de kou laten staan”, vertelt Filip Wybo. “Daarom zamelden we op 5 november winterjassen in.” Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit als de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Het is een dag waarop mensen in armoede zich uiten over hun leven en dagelijkse overleven, waarop mensen over hun engagement om armoede uit te roeien vertellen maar ook waarop iedereen opgeroepen wordt om armoede de wereld uit te bannen.

Ook Vooruit Oostkamp is bezorgd over de armoede in Oostkamp. “Zo’n 9% van de inwoners in onze gemeente gaven in 2020 aan dat het moeilijk of heel erg moeilijk was om rond te komen met het maandelijks beschikbaar inkomen”, gaat Filip Wybo verder. “Het is wachten op nieuwe cijfers, maar de huidige energiecrisis voorspelt niet veel goeds. Daarnaast bedroeg de kans armoede-index van Kind en Gezin 5,6%.”

“Onaanvaardbare cijfers”

“Dit percentage toont aan hoeveel kinderen in onze gemeente geboren worden in een kansarm gezin. Wij vinden dat schrijnende, beschamende en onaanvaardbare cijfers voor een welvarende gemeente als de onze. Daarom rolden we in Oostkamp op 5 november een grootschalige actie uit met een inzamelactie van winterjassen.”

Dat deze actie bij veel mensen gewaardeerd werd, zien we aan het grote aantal jassen die binnen gebracht werden. Zo ook vanuit Voetbalploeg KDC Ruddervoorde, die een twintigtal nieuwe winterjassen kwam afgeven. “We hebben in onze voorraad gekeken welke jassen niet meer gebruikt zullen worden”, zegt Jurgen Vandekerckhove. “Vanuit het bestuur willen we, door deze schenking, deze actie ondersteunen. We hebben ook deze inzameling bekendgemaakt op de sociale media van KDC Ruddervoorde waar we een warme oproep gedaan hebben naar onze leden toe.”

De jassen worden ingezameld ten voordele van MamaStart, Televestiaire en ‘t Gezelleke. (GST)

Heb je geen tijd gehad om langs te komen, dan kunnen de jassen alsnog binnengebracht worden bij Filip Wybo in de Kortrijksestraat 36 bus 1 in Oostkamp. Hij is telefonisch bereikbaar via 0478 63 29 21