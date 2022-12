Vooruit wil voldoende bankautomaten in Hulste en Stasegem houden

Burgemeester van Harelbeke Alain Top en federaal fractieleider Melissa Depraetere starten een petitie op om voldoende bankautomaten in Hulste en Stasegem te houden. Momenteel zouden de inwoners van die deelgemeentes zich blijkbaar minstens 5 kilometer moeten verplaatsen, iets wat het duo absoluut onaanvaardbaar vindt. “Dat kost hen tijd én geld, daarnaast is het een drama voor de mensen die minder mobiel zijn”, klinkt het.

De afgelopen jaren sloten steeds meer bankkantoren en -automaten de deuren. Als antwoord daarop werkten de BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING samen voor de uitrol van neutrale cashpunten (Batopin). Die schieten volgens Vooruit Harelbeke echter op verschillende vlakken tekort: “Dat zijn er gewoon te weinig, en ze zijn te sterk geconcentreerd op dezelfde locatie. De deelgemeentes komen niet zet. Daarnaast kun je aan die automaten enkel geld afhalen en geen andere bankverrichtingen uitvoeren.” Niet enkel de inwoners worden getroffen door het verdwijnen van bankautomaten uit het straatbeeld, ook lokale handelaars zijn volgens Melissa Depraetere de dupe van dit fenomeen.

Kwetsbare groepen

Daarom lanceerden Top en Depraetere een petitie, met de resultaten willen ze een overleg starten tussen het gemeentebestuur en de banken. “Banken moeten een minimaal aanbod aan dienstverlening voorzien in elke deelgemeente. Cash geld afhalen, je eigen geld beheren, dat is toch een basisrecht? Daarom dien ik een wetsvoorstel in dat banken verplicht aanwezig te blijven in het straatbeeld en afspraken met banken wettelijk vastlegt. Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar geld kan beheren zonder zich ver te moeten verplaatsen daarvoor”, besluit de Harelbeekse fractieleider.

Eén van de oorzaken van deze exodus van bankautomaten is het feit dat steeds meer mensen online bankieren. Maar volgens Vooruit is 1 op 5 mensen niet mee met die digitale trend. “Vaak zijn dat net de meest kwetsbare doelgroepen. Zij worden steeds opnieuw aan hun lot overgelaten. Een minimum aan spreiding van bankautomaten in onze stad lijkt aangewezen. Als burgemeester zal ik samen met mijn schepencollege contact opnemen met Batopin NV om ervoor te pleiten om ook in Stasegem en Hulste geldautomaten te voorzien”, aldus burgemeester Top.