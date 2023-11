Vooruit wil in Torhout… struikelstenen in het trottoir

Maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad vroeg raadslid Nick Mouton (Vooruit) om her en der… struikelstenen in de trottoirs aan te brengen. Neen, geen hindernissen waarover voetgangers kunnen vallen, maar kleine gedenksteentjes ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers.

“Elk jaar op 11 november wordt bij het oorlogsmonument op het Conscienceplein het einde van de Eerste Wereldoorlog gevierd en worden de slachtoffers uit de beide wereldoorlogen herdacht”, aldus Nick. “Het is een van de zeldzame momenten waarop we erbij stilstaan dat vrede, vrijheid en democratie niet zomaar een evidentie zijn. Het project van struikelstenen zou de herinnering aan de verschrikkingen van weleer levendig kunnen houden.”

100.000 stenen in 26 Europese landen

“De struikelstenen, of in het Duits Stolpersteine, zijn bedacht door de Duitse beeldende kunstenaar Gunter Demnig”, lichtte raadslid Mouton het initiatief toe. “Het project is sinds 1995 uitgegroeid tot ongeveer 100.000 stenen, verspreid over 26 Europese landen en zelfs daarbuiten. Zo’n struikelsteen is een kasseivormige steen, bedekt met een messing plaatje waarin de naam, de geboortedatum, de arrestatie- of deportatiedatum en de plaats en datum van het overlijden van het oorlogsslachtoffer te lezen staan. De steen wordt in het trottoir aangebracht op de plaats van de woon-, verblijf-, werk- of studeerplaats van de overledene. Heel wat steden en gemeenten in België, waaronder Brugge, beschikken al over struikelstenen. Graag straks ook in Torhout.”

Schepen Lieselotte Denolf (CD&V) noemde het project heel waardevol, maar zei dat de stad het niet zelf zal uitvoeren. “Het is niet aan een stadsbestuur om namen van gesneuvelden uit te kiezen”, zei ze. “We zijn het initiatief niettemin genegen. Als een vereniging of organisatie de zaak in handen neemt, zullen we er zeker aan meewerken en het ondersteunen. Het project is alvast goed onthaald in de werkgroep rond de herdenking van de wereldoorlogen.”