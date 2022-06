Vooruit voert actie in Oostende: “Iedereen verdient eerlijke kans op eigen woning”

Vooruit voerde vanmorgen actie aan het station van Oostende om de hoge woningprijzen aan te klagen. “Iedereen verdient een eerlijke kans op een eigen woning”, was het motto.

De initiatiefnemer van de actie, Vlaams Parlementslid Maxim Veys uit Kortrijk, kon er zelf niet bij zijn wegens een coronabesmetting. Andere Vooruit-mensen uit Oostende waren er wel bij en deelden pamfletten uit aan de reizigers.

“Wonen is nog nooit zo duur geweest”, zeggen ze. “Voor heel wat Vlamingen is een eigen woning kopen onmogelijk geworden. Wie wil huren, moet een stevige waarborg neertellen én een hoge huurprijs betalen. Het Vlaamse woonbeleid faalt volledig. Met onze voorstellen verlagen we de kosten voor kopers en huurders door het woonaanbod eerlijker te verdelen.”

De voorbije drie jaar is de gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen met 50.000 euro gestegen: van 280.000 euro (2018) tot 330.000 euro (2021). Wie een woning wil kopen, moet tegenwoordig meer dan 60.000 euro eigen inbreng ophoesten. Zonder hulp van thuis of een grote spaarboek is dat onmogelijk.

Voorrang aan enige, eigen woning

Vooruit eist dan ook dat de Vlaamse overheid de registratierechten op de enige, eigen woning schrapt en de notariskosten verlaagt. Om de woningprijzen te drukken, moet de Vlaamse overheid voorrang geven aan jonge starters. “Onze woningmarkt trekt steeds vaker investeerders aan die meerdere woningen opkopen”, aldus Vooruit. “Ze duwen de prijzen explosief omhoog, waardoor veel jonge mensen geen eerste woning meer kunnen kopen.”

Met een opkoopbescherming geven we voorrang aan wie nog geen eigen woning heeft in buurten waar een schaarste is aan betaalbare woningen. Investeerders mogen enkel nog kunnen kopen in die buurten als ze bereid zijn te verhuren aan verlaagd tarief. “Een meer gelijke verdeling van het woonaanbod, zal de prijsstijgingen temperen. Zo geven we starters een eerlijke kans op een betaalbare eigen woning”, luidt het.

Verlaag de kosten voor huurders

Vooruit heeft ook concrete voorstellen voor het verlagen van de huurprijzen, want voor veel gezinnen en alleenstaanden is een huurprijs van 850 euro per maand onbetaalbaar. De socialisten eisen meer betaalbare sociale woningen, een tijdelijke bevriezing van de huurindexering en een rem op de huurprijzen.

Met een nieuw instrument, de huurprijsrem, wil Vooruit de buitensporige huurprijzen bestrijden. “In een markt met een hoge vraag en een beperkt aanbod aan woningen, vragen verhuurders overdreven hoge prijzen. Met de huurprijsrem geven we de verplichting aan huurders om de marktprijs te volgen. Door een correcte prijs te eisen, belonen we de eerlijke verhuurder, halen we de huisjesmelkers eruit en verlagen we de huurprijs”, stelt Maxim Veys.

Op kot gaan is geen luxe

Vooruit komt ook op voor het verlagen van de kotprijzen. Vandaag is er een ernstig tekort aan koten en grote ontwikkelaars profiteren daarvan. “Ze bouwen luxekoten of kopen woonhuizen op, splitsen ze op in studentenkamers en verhuren ze aan hoge prijzen. Het resultaat: minder gezinswoningen en onbetaalbare kotprijzen voor studenten. De Vlaamse overheid moet zorgen voor voldoende aanbod dat, volgens het campusmodel, op één locatie wordt voorzien.

Vooruit voert woensdag nog actie aan het station van Kortrijk en zaterdag op de Markt van Izegem.