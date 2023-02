Vooruit schenkt 1.800 euro in strijd tegen lege brooddozen

Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in de Oda Rooftop bar overhandigde Vooruit Brugge een cheque van 1.800 euro aan vzw Enchantée voor het project Brood(doos) nodig. Dit project is momenteel al lopende in elf Brugse scholen en stelt zich tot doel om de strijd tegen lege brooddozen aan te gaan. De scholen kunnen zelf beslissen hoe ze het toegewezen budget omzetten in concrete acties, zoals onder meer het gratis aanbieden van soep, een ontbijthoekje maken of gratis fruit en groenten voorzien. “In de eindejaarsperiode verkochten de leden van Vooruit Brugge stickers van bekende illustratoren zoals Lecctr, Heleen B en Sociaal Incapabele Michiel. Met de verkoop daarvan konden we dus de som van 1.800 euro ophalen”, zegt voorzitter van Vooruit Brugge Christie Herckenrath. (PDV)