Vooruit plant tal van activiteiten rond Dag van de Arbeid in Tielt

Naar aanleiding van de Dag van de Arbeid op 1 mei organiseert de Tieltse Vooruit-afdeling tijdens het weekend van 30 april en 1 mei opnieuw enkele activiteiten.

Zo is er op zaterdagavond een feestmaal in Cafetaria Watewy. De leden van Vooruit Tielt en de partijbesturen van de lokale afdelingen van de buurgemeenten komen die avond samen. Vooruit ondersteunt ook de vinkenzetting op zaterdag rond het voetbalterrein van Tielt en die op zondag in de Delmerensmolenstraat in Aarsele.

Parochianenkoers

De Memorial Stefaan Huygelier, de parochianenkoers met start en aankomst aan het Textielhuis een dag later, moet echter het hoogtepunt worden. Voor het eerst worden er dit jaar zelfs jeugdwedstrijden georganiseerd.

Van vrijdag 22 april tot en met 1 mei kan je in het Textielhuis ook terecht voor een tentoonstelling met werken van Gaspard Pruvoost. Die tentoonstelling wordt op 22 april officieel geopend. (TM)

Info: https://www.facebook.com/VooruitTielt.