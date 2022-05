Vooruit-oppositie scherp voor nieuwe verkaveling Tuinwijk

De bestaande waterpartij in de nieuwe verkaveling bij de Tuinwijk doet zijn werk niet. De drainagebuis was een verloren investering en het blijft wachten op de oplevering van de verkaveling. Oppositieraadslid Eric De Keyser (Vooruit) was niet mals met zijn kritiek in dat dossier.

Het is niet de eerste keer dat De Keyser zich kritisch uitlaat over de nieuwe verkaveling in de Tuinwijk. “Als toenmalig schepen heb ik dit project opgestart. Meteen ging mijn aandacht naar het regenwater. Het overtollige water van straten en regenputten moest opgeslagen worden in de bestaande waterpartij en een bijhorende wadi zodat het terug in de bodem kon dringen. Die ingreep werd gerealiseerd maar werkt niet. Bij hevige regenval steeg het water in die vijver niet.”

Nutteloos

“Toen ik navraag deed, bleek dat het overtollige water in de riolen werd gestort en dus niet in de vijver en wadi. Bovendien werd een draineringsbuis op 1,6 meter diep gelegd waardoor nodeloos grondwater afgevoerd wordt in de riolen. Die buis is gelukkig intussen afgesloten en ligt er nu nutteloos bij. We zijn ruim drie jaar verder in deze legislatuur. Tijd dus om de verkaveling op te leveren zodat de bouw van de woningen kan starten. Ik heb een aantal houten bordjes met de straatnamen gezien. Dat kon alvast professioneler. Ik dring ook aan op de aanleg van aansluitingen met de Tuinwijk, Rijkswachtstraat en De Royaertstraat.”

Drainage aangepast

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) geeft een update. “Het gaat om de bouw van 158 woningen en 22 appartementen. De firma Covemaker heeft voor 19 van de 25 woningen al een vergunning. De Mandel realiseerde er al 16 woningen en 22 appartementen. IJzer en Zee bouwde intussen 12 woningen. Er resten nog 105 bouwkavels bij de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). De notaris is de verkoopakte aan het opmaken maar wacht nog op een akte van Fluvius die moet verleden worden. We hopen dat de verkoop na de zomer kan opgestart worden.”

En dan is er nog het waterprobleem. “Er moeten negen straatkolken op de poel aangesloten worden in de plaats van op de riolen. Dat kost ruim 12.000 euro. De WVI kan zich niet vinden in die meerwerken. Wij kunnen als stad niet investeren op gronden die niet onze eigendom zijn. De drainage is aangepast. Het waterpeil wordt verhoogd door een ballon in de drainagebuis te plaatsen.” (GUS)