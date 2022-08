Vooruit Oostende wil doorsteek van Westerkwartier naar zeedijk via renbaan

Een doorsteek naar de dijk, wandelruimte, een speelplein en een hondenloopweide, en dat op een niet zo vanzelfsprekende plaats: Vooruit Oostende stelt voor om delen van de groene ruimte bij de Wellingtonrenbaan en de golf in te richten voor bewoners van het Westerkwartier. “Dat levert geen problemen op voor de huidige activiteiten”, zegt fractieleider John Crombez.

Een van de grootste groene open ruimtes in Oostende is de zone die zich uitstrekt van de hippodroom tot en met de golfterreinen van de Wellington Golf. De zone paalt aan de druk bevolkte wijk Westerkwartier en volgens de plaatselijke afdeling van Vooruit biedt het tal van mogelijkheden om de bewoners niet alleen mee te laten genieten van al dat groen, maar ook om er een doorgang aan te leggen naar de zeedijk.

“We vinden het niet kunnen dat deze ruimte nagenoeg afgesloten is voor de bewoners van het Westerkwartier”, stelt John Crombez (Vooruit). “Daarom doen we enkele doelgerichte en haalbare voorstellen om daar verandering in te brengen. Zo kan langs de Pigeon perfect een doorgang worden geopend van het Westerkwartier naar de zeedijk, die bovendien quasi permanent beschikbaar kan blijven. Ook voor het aanleggen van een hondenweide is meer dan voldoende ruimte. Het Westerkwartier is namelijk vreemd genoeg een wijk die geen grote hondenloopweide heeft. Ook voor een speelpleintje is er meer dan plaats genoeg, net als de mogelijkheid om voor de bewoners deze groene long te openen als wandelgebied”, zegt Crombez.

Perfect te doen

Vooruit stelt duidelijk dat het ruimtelijk, organisatorisch en qua investeringen perfect te doen is om het gebied te ontsluiten zonder dat er bestaande activiteiten in het gedrang komen. “We doen deze voorstellen omdat het in niet in verhouding is dat een dergelijke grote groene zone beschikbaar is voor economische doeleinden en een kleine groep golfers en niet voor de talrijke bewoners van het Westerkwartier. De activiteiten aan en op de hippodroom en het golfen kunnen zonder problemen en zonder hinder blijven bestaan tegelijk met het openstellen van deze ruimtes. Het voornemen dat het stadsbestuur heeft om op en rond de oude zwembadsite een park aan te leggen, maar deze voorstellen des te logischer”, besluit John Crombez.