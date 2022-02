Vooruit Kortrijk zet hulpverleners in de bloemetjes naar aanleiding van Europese dag van het noodnummer

Vrijdag 11 februari was het de Europese Dag van het Noodnummer 112. Een nummer dat levens kan redden. “Een dag om dit algemene noodnummer, en bij uitbreiding de hulpdiensten, nog eens extra in de kijker te zetten”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Maxim Veys (Vooruit).

Hij trok met schepenen Bert Herrewyn en Axel Weydts naar de lokale meldcentrale/zonedispatch in de brandweerkazerne van Kortrijk. “We willen op deze dag onze uitdrukkelijke appreciatie tonen voor het harde werk van onze hulpdiensten dat, door de pandemie, soms in nog moeilijkere omstandigheden dan voordien moest gedaan worden.”

“We vergeten ook niet dat er veel mensen achter de schermen werken.”, aldus Maxim Veys, die Merci-chocolaatjes uitdeelde. “Het bezoek en de attentie doet ons bijzonder plezier”, aldus majoor Olivier Dorme, directeur facility.

“Mensen die de 112 bellen komen via Brugge bij ons terecht. Als we een melding binnenkrijgen van bijvoorbeeld een brand in Wielsbeke kunnen we onmiddellijk zien welke post in de regio het snelst kunnen uitrukken of meest dichtbij is. Tezelfdertijd komt op andere schermen ook de lijst met beschikbare mensen van die post die de wagens kunnen bemannen. Op de lijst staan ook de mensen die binnen x-aantal tijd kunnen beschikbaar zijn en mensen die niet beschikbaar zijn. Het gebeurt ook dat we meerdere korpsen oproepen”, aldus de majoor.

Verschil tussen leven en dood

“De mensen die de noodcentrales en meldkamers bemannen zijn een stuk minder zichtbaar, maar daarom zeker niet minder belangrijk. Het zijn zij immers die mensen in panieksituaties als eerste bijstaan en ondersteunen én er tegelijk voor zorgen dat de juiste hulp op de meest efficiënte en snelste manier ter plaatse kan zijn.”

“Zij maken daarbij dikwijls het verschil tussen leven en dood. We kunnen hen dus niet dankbaar genoeg zijn”, zegt Maxim Veys.

Vooruit is echter ook niet blind voor de recente problemen rond personeelsbezetting en infrastructuur waarmee vooral de noodcentrales te kampen hebben. “Vanuit de commissie Binnenlandse Zaken werken we hier samen met de minister aan.”

“Zo bevestigde de minister vorige week nog dat de procedure loopt om extra mensen aan te werven voor de centrales met een personeelstekort, worden verschillende maatregelen getroffen om de werkdruk bij het personeel te drukken en wordt er ook gewerkt aan moderne infrastructuur voor deze diensten.” Dat bevestigt federaal parlementslid Bert Moyaers (Vooruit).

(PVH)