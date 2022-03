Vooruit Jabbeke met de lenteschoonmaak

De kern van Vooruit Jabbeke hield vorige week in het centrum van Varsenare een lenteschoonmaak. Daarmee wil Vooruit Jabbeke het goede voorbeeld geven én meteen hun engagement voor de gemeente tonen.

“We zien toch wel dat er ondanks diverse sensibiliseringscampagnes en een toenemende bewustwording bij de jeugd er nog veel zwerfafval ligt”, meent Nadia Hendrickx, gemeenteraadslid van Vooruit Jabbeke. “We waren met 5 personen uit onze groep die een ganse namiddag de handen uit de mouwen hebben gestoken. Ikzelf, Jean Marie Creyf, Thierry Tempere, Doortje Vanden Cantoore en Hilde Watthy. We hebben de Westernieuwweg, Legeweg, de wijk Varsenare Noord en de dreef Ter Straeten gedaan.”

“De buit was 5 zakken zwerfvuil met blikken, papier, bouwafval, isolatiemateriaal, sigarettenpeuken… Jammer dat er nog zoveel vuil ligt. De volgende morgen lagen er terug lege blikken in de dreef. Vooral dat laatste is niet zo leuk om te zien. Wel zouden er meer vuilbakken mogen staan op bepaalde publieke plaatsen. Maar het ligt vooral aan de mensen zelf natuurlijk.” (PA)