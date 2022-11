Vooruit, FOS en ZIJkant voeren actie in Kortrijk tegen geweld op vrouwen

Vrijwilligers van Vooruit, FOS en ZIJkant voerden dinsdagmiddag actie op de campus Penta van Howest. Dat deden ze naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld op Vrouwen.

De organisaties vragen solidariteit voor alle vrouwen die geen toegang hebben tot een veilige abortus. “Eén op vijf vrouwen in België laat tijdens haar leven een abortus uitvoeren. Het is belangrijk om op een veilige manier een zwangerschap te kunnen onderbreken, maar dat is niet overal zo. Wereldwijd zien we dat in landen waar extreemrechts aan de macht is, vrouwenrechten onder druk staan, in het bijzonder het recht op abortus”, zegt gemeenteraadslid Maxim Veys.

Zo verwijst hij naar het totaalverbod in enkele Latijns-Amerikaanse landen, Polen, Italië en de naweeën van het beleid van Trump in de Verenigde Staten. In Polen stierf dit jaar nog een jonge vrouw omdat de arts geen levensreddende abortus mocht uitvoeren nadat de wetgeving verstrengd werd. “Onveilige abortussen zijn één van de grootste doodsoorzaken voor vrouwen. Naar schatting zijn er 24 onveilige abortussen per jaar in de wereld. Dat zijn 25 miljoen vrouwen in gevaar. Er bestaat geen voorbeeld van een land, waar extreemrechts bestuurt en de vrijheid en de welvaart van de vrouwen erop vooruitgaan”, gaat Maxim verder. “Door de abortuswetgeving te verstrengen, of de toegang ertoe te beperken, brengen zij vrouwenlevens in gevaar. Abortuszorg is gezondheidszorg. Die zorg niet aanbieden, maakt geweld op vrouwen uit”, valt gemeenteraadslid Tine Soens hem bij.

Vrijwilligers van Vooruit, FOS en ZIJkant deelden kleurrijke plaktattoos uit en spoten het venussymbool in krijtspray op de grond van de Howest-campus. “Wij willen op een positieve manier duidelijk maken dat we zij aan zij staan met iedereen die opkomt voor het recht op zelfbeschikking en het recht op een veilige abortus. We zeggen duidelijk: niet met hen, maar ook nooit met ons. Want ook in ons land gaan er extreemrechtse stemmen op om onze verworven rechten terug te draaien”, klinkt het bij de organisaties. Naast de straatactie zal Vooruit ook een solidariteitsmotie indienen, die tijdens de volgende gemeenteraad gestemd wordt. “We vragen ook aan andere partijen om dit geweld te veroordelen, want samen klinkt onze stem luider”, aldus Tine Soens.