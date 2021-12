Vooruit Brugge verkoopt cava en wijn ten voordele van de vzw Komerbi

Vooruit Brugge verkoopt tijdens deze eindejaarsmaand cava en wijn voor de vzw Komerbi. Elk jaar steunen de Brugse socialisten op die manier een goed doel. Dit eindejaar leveren de lokale rode boegbeelden de aangekochte drank persoonlijk én coronaproof aan huis. U bent gewaarschuwd!

Komerbi werd opgericht door sociaal geëngageerde Bruggelingen met een hart voor de jeugd. Ervaringen als leerkrachten en jeugdwerkers leerden hen dat de maatschappelijk kwetsbaardere jongeren uit Brugge op zoek waren naar een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en benutten. Komerbi biedt die jongeren coaching aan op vlak van persoonlijke ontwikkeling en op vlak van studieresultaten. Daarnaast voorzien ze ook vrijetijdsactiviteiten voor de jongeren.

Coach’erbies

Mede-oprichter Samia Helsmoortel legt uit: “We zijn nu bijna twee jaar bezig en begeleiden ondertussen al een 40-tal jongeren, de zogenaamde ‘Komerbies’, met elf coaches, de zogenaamde ‘coach’erbies’. De resultaten zijn hoopvol: bij de gecoachte vakken merken we een stijging van 18 procent in schoolresultaten na drie maanden. Daarnaast voelen jongeren zich minder eenzaam en hebben ze eindelijk een vertrouwelijke plek in de stad gevonden.”

“Ook op vlak van talentontwikkeling boeken we mooie resultaten, jongeren blijven hun interessegebied verbreden en vinden zo waar ze gepassioneerd in zijn. Gezien we nu al met een wachtlijst zitten zouden we graag onze werking doen groeien zodat we meer jongeren kunnen begeleiden.”

Bestellen

Bestellen kan via www.vooruitbrugge.be/wijn. De opbrengst van de eindejaarsverkoop zal aan Komerbi uitgereikt worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van Vooruit brugge op 28 januari 2022 in De Brug.