Vooruit Bredene wil geldautomaat op Bredene-Sas en voert actie: “Het gaat hier om mensen met een effectieve nood”

Drie jaar geleden verdween de laatste geldautomaat uit Bredene-Sas. Sindsdien zijn er in Bredene nog maar drie punten waar je geld kan afhalen. “Die zijn met het openbaar vervoer amper te bereiken voor oudere mensen”, zegt fractieleider van Vooruit Bredene, Lars Cattrijsse. Vooruit wil nu Batopin overtuigen om een tweede cashpoint te installeren in de gemeente.

Met de sluiting van het ING-filiaal drie jaar geleden, verdween ook de mogelijkheid om op Bredene-Sas geld af te halen aan een automaat. Net op dat moment werd Batopin het leven ingeroepen, het consortium van de vier grootbanken. “Vanaf dan hebben we al alarm geslagen”, zegt Cattrysse. “We hebben toen actief gevraagd om het wegvalen van ING op te vangen met een neutrale automaat. Op die vraag kregen we resoluut neen. Uiteindelijk kwam Batopin er wel, maar met een cashpoint in de Duinenstraat.”

Ondertussen verdween ook de KBC-bankautomaat in Bredene-Dorp. “Dat betekent dat mensen veel te ver moeten als ze geld willen afhalen. We zijn dan wel de jongste gemeente van d ekust, toch wonen ook hier oudere mensen. Bovendien is de bankautomaat niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Er werden al brieven verstuurd, een petitie georganiseerd, enzovoort. Ook dat leverde tot nu toe niets op. Het gaat hier om mensen met een effectieve nood.”

Vooruit Bredene voerde zaterdag actie in de Bredense wijk Sas en hoopt zo om gesprekken te kunnen aanknopen met Batopin. Ook burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) kwam de actie steunen. “Het is niet meer dan logisch dat als de banken heel wat inkomsten genereren, dat ze hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Vandenberghe. “Op dit ogenblik gebeurt dat niet meer. We zaten al meerdere keren rond de tafel met Batopiun omtrent een bankautomaat op Bredene-Sas. Er wonen hier nog veel minder mobiele en oudere mensen. Ik ben het beu dat ze alle lasten naar ons doorschuiven en zij alle voordelen pakken. Als de gemeente zelf zou moeten instaan om een bankautomaat te installeren, dan kost ons dat bakken geld.”