Voortbestaan kattenasiel Veurne bedreigd: “Wie kan ons aan een nieuwe locatie helpen?”

Wendy Lammens (23) uit Veurne is in alle staten. Er hangen donkere wolken boven haar asiel Zwerfkatjes Veurne, want zopas vertelde haar huisbaas haar dat hij het pand zou verkopen en dat ze binnen zes maanden moet ophoepelen.

Dat kwam bij Wendy aan als een donderslag bij heldere hemel, want ze heeft heel veel energie en centen gestopt in het kattenverblijf waar ze momenteel meer dan 35 zwerfkatjes in de watten legt. Op haar Facebook-pagina postte Wendy een hulpoproep.

“Ik kan er echt niet bij dat zoiets kan”, zucht Wendy. “Vorige week belde ik mijn huisbaas om hem te laten weten dat er een kraan in de badkamer stuk was, en hij beloofde dat hij daarvoor zou langskomen en zorgen dat die hersteld werd. Maar ik heb het uiteindelijk zelf opgelost en een loodgieter laten komen.”

“Ik vond het niet meer dan correct dat ik de huisbaas hiervan op de hoogte zou brengen en belde hem dat hij niet meer hoefde te komen. Toen zei hij dat hij toch zou komen, maar ook een schatter zou meebrengen. Ik viel compleet uit de lucht! Toen ik vroeg waarom, zei hij dat hij het pand zou verkopen en dat ik zes maanden de tijd kreeg om iets anders te zoeken. Ik stond als aan de grond genageld!”

Helemaal ingericht

“Nog geen twee jaar geleden ben ik hier komen wonen en heb het hele huis ingericht om zwerfkatjes op te vangen zoals het hoort, en ik kreeg zonder problemen mijn vergunning om een asiel uit te baten. Sindsdien heb ik al massa’s verwaarloosde en zieke katjes onder mijn hoede genomen. Maar momenteel moet ik zelfs katjes weigeren, want ik heb geen plaats meer, en stel vast dat dit ook in andere asielcentra zo is.”

Het mag gezegd zijn dat de katjes die bij Wendy terechtkomen, met hun gat in de boter zijn gevallen en omringd worden met de beste zorgen. Ze heeft quarantainekamers ingericht met speciale hokken en zelfs een tuinhuis laten bijzetten.

“Gelukkig krijg ik ook steun van mensen met een groot hart voor dieren”, zegt Wendy. “Maar momenteel heb ik zo’n 37 zwerfkatjes in opvang, waarvan er ook een aantal die ziek zijn of die incontinent zijn en pampers nodig hebben. Ik ben daar elke dag, 7/7 mee bezig, met hen te verzorgen, met te poetsen… Want hygiëne vind ik uitermate belangrijk!”

Tjokvol

“Momenteel zit mijn asiel tjokvol. Hoe ik het aan boord moet leggen om binnen zes maanden een andere locatie te vinden, weet ik niet. Ik wil eerst al beginnen met een oproep naar mensen in de ruime regio Westhoek om alvast de gezonde katjes te adopteren. Dat zal al niet evident zijn om voor hen een thuis te vinden, laat staan voor de poesjes die extra verzorging nodig hebben.”

“Ik ben gewoon om er alleen voor te staan, maar nu zit ik toch met mijn handen in het haar… Wie kan mij helpen aan een locatie waar ik met mijn dierenkindjes snel naartoe kan? Trouwens, dan sta ik zelf ook op straat! Eigenlijk betwijfel ik of dat allemaal zomaar kan… Dus, alle hulp, alle raad en liefst zo snel mogelijk een geschikt huisje waar ik naartoe kan en mijn katjes onderdak kan geven, is meer dan welkom!”

Gemeente kan niet helpen

Burgemeester Peter Roose van Veurne betreurt dat dit Wendy overkomt, maar liet weten dat Stad Veurne momenteel geen enkel leegstand gebouw ter beschikking heeft. “Toch ben ik ervan overtuigd dat Wendy een nieuwe locatie zal vinden om haar initiatief verder te zetten”, geeft hij mee.