Voortaan Zwarte Pieten én roetpieten bij blijde intrede Sint in Kortrijk: “Een mossel noch vis-beslissing”

In Kortrijk zal de Sint bij zijn blijde intrede voortaan begeleid worden door Zwarte Pieten én roetpieten. Dat heeft de gemeenteraad maandag beslist na een voorstel van Groen-gemeenteraadslid David Wemel. Opvallend: Kortrijk koos er in 2022 voor om de Sint opnieuw enkel door zwarte pieten te laten begeleiden. Een beslissing die de stad heel wat media-aandacht en kritiek opleverde, en waar ze nu dus op terugkomen.

De zwartepietenkwestie veroorzaakte eind oktober nog heel wat deining in Kortrijk. Op Twitter vlogen gemeenteraadslid Maxim Veys (Vooruit) en schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) – nota bene coalitiepartners – elkaar in de haren en ook bij de gewone Kortrijkzaan maakte de discussie opnieuw hevige emoties los. Voor partijen als Vooruit en Groen is zwarte piet een voorbeeld van historisch racisme. Vlaams Belang en N-VA zien het als traditie, waar niet aan getornd kan worden.

Op de gemeenteraad van maandag diende een emotionele David Wemel (gemeenteraadslid Groen) dan ook een voorstel in om de Sint bij zijn blijde intrede vanaf 2023 enkel nog door roetpieten te laten bijstaan. Uiteindelijk koos de raad voor een compromis: zowel roetpieten als Zwarte Pieten springen volgend jaar van de boot van de Sint. “Ik vind het een mossel noch vis-keuze”, reageerde een teleurgestelde David Wemel achteraf. “Het stadsbestuur gaat met deze beslissing aan het fundamentele probleem voorbij. Zwarte Piet is achterhaald, dat ziet iedereen. Dit is een gemiste kans.”

Stille Ronse

Op diezelfde gemeenteraad bleef schepen van cultuur Axel Ronse opvallend stil. “Ronse heeft het vuur aan de lont gestoken, maar declameert dan plots dat er belangrijkere dossiers zijn en dat de Kortrijkzaan er niet van wakker ligt. Vreemd toch? Als het niet leeft, waarom pas je het dan aan? Voortschrijdend inzicht allicht.”

“Als de Zwarte Pieten kunnen blijven, is het voor N-VA geen enkel probleem dat deze met roetpieten gecombineerd worden” – Schepen van Cultuur Axel Ronse

“Ik heb mij op de gemeenteraad inderdaad bewust buiten het debat gehouden”, verduidelijkt Ronse nu. “Ik ben deze discussie beu en was eerlijk gezegd geschokt dat een politieke partij in tijden van onbetaalbare energiefacturen met dit voorstel – hun énige op de gemeenteraad – afkomt. We gaan als partij wél absoluut akkoord met het compromis dat nu op tafel ligt. Als de Zwarte Pieten kunnen blijven, is het voor N-VA geen enkel probleem dat deze met roetpieten gecombineerd worden. Dat de discussie wel zou leven in Kortrijk? Dat vind ik niet. Zowel Twitter als Facebook zijn bubbels en echokamers. Als je naar buiten gaat, zoals tijdens de Kortrijkse blijde intrede van de Sint op 5 november, hoor je heel andere geluiden.”

Geschrapte beslissing?

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) zag de beslissing als een goed compromis. “Wij willen verbinden en niemand voor het hoofd stoten”, zei ze. “Volgend jaar zullen we de intrede dus met zowel roetpieten als Zwarte Pieten vieren.”

“Als Decaluwé dit aanvaardt, kan een gemeenteraadslid nooit meer een relevant voorstel tot beslissing voorleggen” – David Wemel (Gemeenteraadslid Groen)

Toch lijkt de kans niet geheel onrealistisch dat de beslissing van de gemeenteraad door gouverneur Carl Decaluwé geschrapt wordt. David Wemel legde de gang van zaken vandaag aan de gouverneur voor. “Over mijn oorspronkelijk voorstel is er niet gestemd geweest”, legt Wemel uit. “Als Decaluwé dit aanvaardt, kan een gemeenteraadslid nooit meer een relevant voorstel tot beslissing voorleggen. Het stadsbestuur kan dan counteren met een eigen voorstel en amendement, zonder dat de indiener om een akkoord is gevraagd. Dat is in deze ook niet gebeurd.”

De blijde intrede van de Sint. © JVGK

“Het is niet de bedoeling om deze beslissing nu terug te draaien”, gaat Wemel voort. “Daar heeft de Kortrijkzaan niets aan. Het debat is gevoerd. Ja, het kan zijn dat de beslissing vernietigd wordt, maar dat is enkel relevant omdat het toekomstige voorstellen uit de gemeenteraad zal beschermen.”

Anti-politiek

Voor Axel Ronse is de zaak afgedaan. “Dit is absurde en totale anti-politiek. Spelletjes waar normaal gezien enkel Vlaams Belang aan meedoet. Gemeenteraadslid David Wemel wou een reactie van Vooruit uitlokken. Neen, ook in het Vlaams Parlement is dit de normale gang van zaken. Ik zie niet in waarom gouverneur Decaluwé deze beslissing dus zou schrappen.”