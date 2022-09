Voortaan ook padel in Tennisclub d’Hoeve in Kuurne

Wie een partijtje Padel wenst te spelen kan dit voortaan doen bij Tennis- & Padelclub d’Hoeve gelegen in de Populierenlaan. De sport, die komt overgewaaid uit Spanje, trok in 2019 voor het eerst de aandacht van de club, waarna bekeken werd hoe twee padelvelden konden worden aangelegd op hun terrein. Aan de realisatie van deze twee velden hangt een prijskaartje van 90.000 euro.

Tennisclub d’Hoeve, die opgericht werd in 1972, heet voortaan Tennis- & Padelclub d’Hoeve. Deze naamsverandering heeft alles te maken met de twee padelvelden die vanaf heden terug te vinden zijn op het terrein van d’Hoeve. “Padel is niet meer weg te denken uit onze samenleving en wint dag na dag aan populariteit”, legt ondervoorzitter Nico Decoutere uit.

Geluidsmuur

“Sinds 2019 groeide de interesse in padel binnen onze club meer en meer, waardoor we uiteindelijk besloten hebben om ook zelf twee terreinen te integreren binnen onze club. Bij de aanleg van de velden werd met diverse factoren rekening gehouden. Zo werd speciaal een geluidsmuur opgetrokken om de overlast tot een minimum te beperken. Momenteel telt onze club 203 leden en we hopen alvast door de aanleg van deze twee nieuwe padelvelden ons ledenaantal verder te zien stijgen. Naast de twee padelvelden investeerden we ook in een afwateringssysteem voor onze tennisvelden en werd ook het douchegedeelte van onze club onder handen genomen.”

Rond de geschiedenis van padel hangt een zekere mystiek. Niemand weet precies hoe de sport ontstaan is. Maar het verhaal leidt ons in ieder geval richting het jaar 1962 naar Acapulco, waar de welgestelde Mexicaan Enrique Corcuera een padelbaan in z’n tuin aanlegde. Een dubbelspel, dat gespeeld werd met peddels. Die peddels brengen ons echter nog verder terug in de geschiedenis, namelijk naar het jaar 1890 en naar Engelse schepen. Om de reis naar Amerika aangenamer te maken ging men op zoek naar fun. Zo begon men met de peddels van de reddingsboten te tennissen. Padellen dus.

“In tegenstelling tot tennis is padel een minder technisch spel”, gaat Nico Decoutere verder. “Ook fysiek is het minder belastend waardoor mensen van alle leeftijden gemakkelijk kunnen padellen. Daarnaast is het ook een stuk laagdrempeliger dan tennis. Iemand die goed kan tennissen heeft dan ook meteen een goede basis voor padel.”

Officiële opening

Ondanks nu reeds kan gespeeld worden op de padelvelden van Tennis- & Padelclub d’Hoeve is de officiële opening van de twee velden gepland op kermiszondag 2 oktober vanaf 14 uur.

Wie een van de twee padelvelden wenst af te huren kan dit doen via www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein. Lid zijn van Tennis- & Padelclub d’Hoeve is daarbij geen must. (BRU)

Info: www.tcdhoeve.be