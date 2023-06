Voortaan ook identiteitscontrole aan Izegems openluchtbad

Op 1 juli schakelt het Izegems openluchtzwembad over naar de zomerregeling. Het openluchtzwembad is bij warm weer een aantrekkingspool voor mensen die de koelte willen opzoeken. Om amokmakers te vermijden voert de stad nu ook een identiteitscontrole vanaf 15 jaar aan de ingang in.

“We kijken uit naar een drukke zomer vol zwemplezier. Om optimaal voorbereid te zijn, stuurden we het zwembadreglement bij”, vertelt schepen van Sport Virginie Derumeaux.

Op sommige dagen kan het bezoekersaantal in het Izegemse openluchtzwembad stevig oplopen. “Daarom kunnen bezoekers in de maanden juli en augustus vooraf tickets kopen via www.izegem.be/ticketszwembad. Zo vermijden we wachtrijen en drukte aan de kassa”, zegt schepen van Sport Derumeaux.

Verscherpt toezicht

“De veiligheid van de zwembadbezoekers is en blijft voor ons ook deze zomer de absolute prioriteit”, vertelt burgemeester Bert Maertens. “Bij ons is er in het zwembad geen plaats voor drugs, alcohol, overlast of geweld. Onze redders krijgen daarom ondersteuning van een extra toezichthouder en op drukke dagen worden veiligheidsagenten ingezet. Ook de lokale politie zal verscherpt toezicht houden.”

Toezicht, controle, duidelijke regels en de handhaving ervan blijven ook op drukke momenten belangrijk. Daarom wordt het intern zwembadreglement bijgestuurd. Schepen Virginie Derumeaux: “Het intern reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in het zwembad te waarborgen en iedereen van een veilige en leuke zwembeurt te laten genieten. Want dat is net wat de stad wil. Iedereen die bij ons komt zwemmen, moet zich zonder zorgen kunnen amuseren.”

Camera’s

De voornaamste wijziging in het reglement, is dat wie ouder is dan 15 jaar, verplicht een identiteitskaart moet kunnen voorleggen. Zo kan er effectiever gecontroleerd en gehandhaafd worden indien iemand problemen veroorzaakt. In het verleden plaatste de stad ook al camera’s aan het zwembad om de veiligheid te garanderen.

Het niet naleven van het reglement of het overtreden van de regels, kan aanleiding geven tot de onmiddellijke verwijdering uit de inrichting en een tijdelijk of definitief zwembadverbod. Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 juli 2023.