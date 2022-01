Voortaan ook elektrische fietsen welkom bij WTC De Doortrappers in Kemmel

Bij de start van het nieuwe seizoen van De Doortrappers half maart in Kemmel, zullen ook e-bikers meefietsen. “We merken dat er een vraag is naar elektrische ondersteuning om met ons mee te fietsen”, weet voorzitter Jos Vanacker. “Ook bij onze leden.”

De Doortrappers vormen een hechte vriendengroep die wekelijks de fietskilometers afhaspelt om nadien te genieten van een praatmoment. “Het was op één van die samenkomsten dat er gepraat werd over het toelaten van e-bikes in onze groep. Links en rechts hoorde je dat er leden waren die aan het overwegen waren om hun volgende fiets elektrisch te kopen.”

“Dit was voor ons het signaal om ook een groep e-bikers toe te laten tot de club.” De e-bikers zullen vanaf het nieuwe seizoen kunnen aansluiten bij de B-groep die geleidelijk aan het aantal fietskilometers opbouwt. “Er wordt bij de start van de lente een parcours uitgetekend van 40 km om tegen de zomer naar het dubbel aantal kilometers te rijden.”

Proefritten

De club wil daarmee niet alleen de eigen clubleden de kans geven elektrisch mee te fietsen maar mikt ook op nieuwe leden. “Fietsen is en blijft een sociaal gegeven. Met of zonder elektrische ondersteuning. Wie voortaan ook op de elektrische fiets in groep wil fietsen is dus welkom. Op die manier ook zijn er geen excuses meer om onze bergen niet meer over te geraken.”

De club heet de e-bikers welkom maar vraagt ze wel lid te worden. “We laten wel toe dat er eerst twee proefritten mogelijk zijn. Daarna volgt de vraag om aan te sluiten. Bij het lidmaatschap hoort meteen ook een verzekering en een uitrusting. Ook zij die op een elektrische fiets zullen rijden, horen dankzij deze wielertrui en wielerbroek dan ook meteen bij onze groep.”