Voortaan onmiddellijk betalen op recyclagepark

Voortaan betaalt de Jabbeekse burger onmiddellijk voor de afvalstoffen in het gemeentelijk recyclagepark. Dit maakt het duidelijker voor de Jabbekenaar en vermindert ook de administratieve rompslomp.

“Momenteel zitten we nog in een fase waarin de burger daar gewend aan moet geraken. Maar we zorgen voor wat extra begeleiding op het recyclagepark”, zegt burgemeester Frank Casteleyn. “In 2010 werd het Diftar-systeem ingevoerd op het gemeentelijk recyclagepark. De gemeente kocht toen hardware en software voor de registratie en betaling van afvalstoffen. De huidige software ondersteunt het inlezen van de nieuwste identiteitskaarten niet meer.”

Afrekening

Daarnaast zijn er problemen met de betalingsuitnodigingen. “Op heden verstuurt de gemeente jaarlijks een afrekening van de bezoeken aan het recyclagepark naar de gebruikers. Voor de administratieve vereenvoudiging is een aanpassing in de betalingsregeling ook aangewezen. Soms moesten we een factuur opsturen voor 3 of 4 euro. Dat kost meer aan arbeidsduur en opmaken van de factuur dan de bijdrage zelf. De huidige retributieregeling is dus vanaf nu aangepast naar een onmiddellijke betaling ter plaatse op het recyclagepark. Het maakt ook dat de burger meer gesensibiliseerd wordt rond wat hij of zij qua afval deponeert.”

Belangrijk is dat de tarieven ongewijzigd blijven. Maar daarvoor werd wel een nieuwe software voor de betaling en registratie op het recyclagepark geïnstalleerd, via de firma Inovim. “Er is een nieuwe slagboom met veiligheidsfuncties door middel van een radarsysteem, een nieuwe bedieningszuil en een betaalzuil. De nieuwe software zal de volledige werking van het recyclagepark aansturen. Deze zorgt voor de gehele automatisatie van identificatie, registratie, betalingen op het recyclagepark tot rapportage op het gemeentehuis. Zo hebben we een perfect overzicht van wat er binnenkomt op het recyclagepark.”

Door de overschakeling naar onmiddellijke betaling, zal elk gezin binnenkort een eindafrekening krijgen.

De bedragen van de voorbije jaren zullen dus op één betalingsverzoek gebundeld worden.