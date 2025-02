Voortaan kan je in gemeentehuis van Deerlijk je pasfoto laten nemen

De gemeente Deerlijk maakt sinds kort gebruik van een systeem waarmee men identiteitsfraude wil voorkomen. Dat systeem, dat live enrollment heet, laat hen vanaf nu toe om zelf pasfoto’s te maken en deze meteen te gebruiken voor je identiteitskaart, kids-ID of reispas.

“De strijd tegen identiteitsfraude is de drijvende kracht achter deze nieuwe dienstverlening”, verduidelijkt burgemeester Louis Vanderbeken (CD&V Deerlijk). “Officiële documenten zijn van onschatbare waarde en het risico op vervalsing of manipulatie van foto’s is reëel. De garantie dat de naam op het document overeenkomt met de persoon op de foto is er alleen wanneer medewerkers in de gemeente zelf de foto nemen. Het vermijdt bovendien discussies aan het loket over de geldigheid of ouderdom van de gepresenteerde foto.”

Voordelen

“Dit nieuw systeem brengt, naast de inperking van identiteitsfraude, nog enkele voordelen met zich mee. Zo is het in eerste instantie voor onze burger een verbetering van onze dienstverlening. De gratis foto voldoet ook meteen aan de normen en voor onze administratie is het eveneens een modernisering.”