Voortaan 24 locaties waar je deelfiets kan huren

Steeds vaker duiken de oranje deelfietsen van Donkey Republic op in het straatbeeld van Menen. Om hun gebruik verder aan te moedigen, wordt het aantal plaatsen waar je zo’n fiets kan ontlenen of achterlaten, uitgebreid tot 24.

Een deelfiets huren: het kan snel en simpel via een applicatie op je smartphone. Je downloadt de applicatie, zoekt een fiets op de kaart in de app en via een Bluetooth-verbinding kan je het slot ontgrendelen. Maak je onderweg een leuke stop, dan kan je de fiets via je telefoon sluiten en weer openen. Na je fietstocht breng je de fiets terug naar een verdeelpunt van je keuze en beëindig je de huur.

De deelfietsen zijn een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsswitch, waarbij ingezet wordt op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Bedoeling is dat Menenaars vlot de switch kunnen maken tussen bus, trein, deelfiets en -auto om hun bestemming te bereiken. “Uit cijfers blijkt dat de Menenaars bij de koplopers zitten van het deelfietsgebruik in Zuid-West-Vlaanderen. Het back-to-many-systeem, waarbij de deelfiets op een andere voorziene locatie kan worden achtergelaten dan waar hij werd ontleend, slaat hier dus duidelijk aan”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose.

Op vraag van deelfietsaanbieder Donkey Republic stapt Menen mee in een nog diepgaander experiment om haar 43 deelfietsen nog optimaler te benutten. Aan de oorspronkelijke lijst met acht verdeelpunten (Waalvest, station Bevrijdingsplein, Grote Markt, Park Ter Walle, bedrijvenzone Grensland, Noorderlaan, Lauweplaats en Plaats Rekkem) werden al de Rijselstraat, het Preshoekbos, het Serge Bertenpark, Het Applauws, molen de Goede Hoop, het zwembad, de sporthal in Lauwe en het Sint-Jozefsplein toegevoegd. Voor Rekkem komen daar nu ook het Paradijs, de Tibeertstraat en de Sint-Niklaaskerk bij en voor Lauwe de Vrijheidsboomplaats en Hoeve Delaere. De carpoolparking aan de afrit A19/N32, het Psychiatrisch Centrum Menen in de Bruggestraat en de parking van de Sint-Janskerk op Ons Dorp vervolledigen de lijst met 24 verdeelpunten.

“Zo hopen we nog meer inwoners en bezoekers te verleiden tot het gebruik van deelfietsen in onze stad”, besluit schepen Roose. (CB)

Info: www.menen.be/een-deelfiets-huren.