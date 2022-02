Voorontwerp Schouwburg toont nieuw cultuurcafé en theaterzaal: “Ambitieus plan om oud en nieuw samen te brengen”

Schouwburg Kortrijk staat de komende jaren voor een ingrijpende renovatie en vernieuwing. De werken aan de theaterzaal en het Cultuurcafé zijn een van de belangrijkste speerpunten. De schouwburg moet ook toegankelijker en duurzamer worden. De werken starten in juni 2023 en moeten klaar zijn tegen juni 2025. Stad Kortrijk en Vlaanderen betalen elk de helft van de forse investering van 14,3 miljoen euro.

Al enkele jaren bereidt het team van Schouwburg Kortrijk zich voor op een grondige renovatie en vernieuwing van deze unieke cultuurtempel. “Liefst 19 ontwerpteams stelden zich kandidaat voor deze opdracht. Vijf kandidaten werden geselecteerd om een offerte in te dienen en werden uitgenodigd op een jurymoment. WIT Architecten uit Leuven bracht een overzichtelijk en helder plan en kon de jury overtuigen op basis van diverse criteria zoals concept en visie, duurzaamheid, flexibiliteit en budgetbeheersing”, duidt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Met de uitvoering van het masterplan zorgen we dat de Schouwburg ook klaar is voor de komende jaren. Waar dit eerst gefaseerd zou gebeuren, kunnen we dankzij de Vlaamse steun het volledige masterplan deze legislatuur uitvoeren: een nieuwe theaterzaal, een harmonieuze artiesten- en personeelszone, een slimme logistieke ontwarring en vooral een Cultuurcafé als centrale toegangspoort en kloppend hart van de Schouwburg.” Belangrijke speerpunten bij de renovatie en verbouwing zijn toegankelijkheid, de nieuwe theaterzaal, duurzaamheid én creativiteit met aandacht voor de erfgoedwaarde. WIT Architecten heeft nu zijn eerste voorontwerp klaar.

Glazen dak

Wat meteen opvalt in het ontwerp is het behoud van de huidige historische gevels en de bestaande scheidingsmuren. “Het is een ambitieus plan om het oude en het nieuwe samen te brengen. Nu is de Schouwburg een wirwar van aparte ruimtes. Het ontwerp zet nieuwe structuren bewust naast bestaande volumes. De erfgoedwaarde van dit geheel is belangrijk.

Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn – Alexander Ververken (directeur Schouwburg)

Het nieuwe Cultuurcafé en de nieuwe theaterzaal worden gestapeld opgebouwd achter de trapgevels van de vroegere burgerwoningen, waar nu een café zit en lokalen van de Schouwburg. De nieuwbouw maakt ruimte voor een dubbele entree met onthaal. Deze centrale toegangspoort zorgt voor een optimale publieksflow. De publieksstromen krijgen in de renovatie van de site eindelijk de ruimte die ze verdienen”, duidt architect Brecht Verstraete. “Door een slim gebruik van een glazen dak stroomt er veel natuurlijk licht binnen in de onthaalzone, het Cultuurcafé en de nieuwe zaal met vlakke vloer. Aan de andere kant van de Schouwburg zal een rustige plek gemaakt worden met nieuwe ruimtes voor personeel en artiesten.” De nieuwe theaterzaal is ook zichtbaar vanop het Schouwburgplein en wordt een echte eyecatcher. “Je kan het zien als een toneelgordijn dat opengaat of als landmark met speciale belichting.”

Toegankelijkheid

De nieuwe zaal zal plaats bieden aan 200 bezoekers en heeft een uitschuifbare tribune. De zaal kan volledig verduisterd worden, maar er is ook de mogelijkheid om zijdelings daglicht binnen te laten vallen. Zo kan deze nieuwe zaal heel flexibel ingezet worden voor onder andere dans- en schoolvoorstellingen, waar het Arenatheater te klein voor is.

Minder zichtbaar is de aandacht voor de integrale toegankelijkheid van de site. “Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ik ben zeer tevreden dat er bredere automatische liften komen en ruime trappen. Zo kan iedereen zelfstandig, veilig en comfortabel cultuur beleven”, aldus directeur Alexander Ververken van Schouwburg Kortrijk. “We willen ook de logistieke ruimte voor laden en lossen en de logistieke stromen, in aansluiting met bestaande en nieuwe bergruimtes, nog meer op punt zetten.

Verder staat ook de realisatie van een hedendaagse personeels- en artiestenruimte, en een nieuwe en polyvalent inzetbare foyerruimte op het programma.

De aandacht voor de optimalisatie van de akoestiek, isolatie en de ventilatie van de Schouwburgzaal en de lokalen is erg belangrijk. Net zoals de expliciete focus op het gebruik van hernieuwbare energie”, weet Alexander Ververken nog te vertellen. “De vernieuwing van Schouwburg Kortrijk is een van de markantste stadsprojecten van de komende jaren. Het is een van de infrastructurele stapstenen voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa 2030”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Continuïteit

“Het gebouw wordt hoe dan ook een werf en de Schouwburg gaat dicht van juni 2023 tot juni 2025. Het wordt aanpassen wat het programma betreft. Er zal zeker iets gebeuren, want we moeten zorgen voor continuïteit. Wat we nu doen zijn plannen opmaken op welke locaties in de stad we terechtkunnen. We zijn dus op zoek naar interessante plekken om tijdens de werken in de stadsschouwburg elders in de stad cultuur aan te bieden”, duidt directeur Alexander Ververken.

Wat het geplande nieuwe Cultuurcafé betreft: “We weten nog niet of we dat met een concessie of in eigen beheer gaan doen. Indien het opnieuw met een concessie is, zijn David Christiaens en Petra Lecluyse van De Souffleur – twee fijne mensen om mee samen te werken – zeker weer welkom om mee te dingen. Maar we zijn er dus nog niet uit, later meer hierover”, besluit schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Tijdens Sinksen kan je op het podium van Schouwburg Kortrijk de maquette en verschillende ontwerpbeelden bekijken. Medewerkers van de Schouwburg geven er extra uitleg. (PVH)