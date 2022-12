Voornaamste Torhoutse belastingen blijven onveranderd

De voornaamste Torhoutse belastingtarieven – personenbelasting en onroerende voorheffing – blijven onveranderd, maar onder meer de prijs voor de afgifte van omgevingsvergunningen stijgt fors. Dat bleek maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting.

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft in 2023 gelijk aan het niveau van de voorbije jaren: 8%. Ook aan de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wijzigt er niets: 1102.

Compostvat duurder, maar nog altijd goedkoop

Wie een omgevingsvergunning dient aan te vragen, moet bij de stad wél dieper in de geldbeugel tasten. Globaal stijgt de prijs van 100 naar 250 euro. Voor een verkaveling zonder wegenaanleg wordt het zelfs 500 euro in plaats van 200 euro nu. Ook het aanvragen van een planologisch attest wordt flink duurder: 250 in plaats van 100 euro.

Voor een burgerlijk huwelijk dient er voortaan betaald te worden (gemiddeld 100 euro) en een aantal prijzen op het stedelijke recyclagepark verhoogt. Dat gebeurt op voorstel van de afvalintercommunale Mirom. Zo stijgt de prijs van een compostvat van 30 naar 40 euro. Je dient ook meer te betalen om asbestcement en vensterglas aan te brengen. Houtafval wordt dan weer iets goedkoper.

“De werkelijke prijs van een compostvat bedraagt zonder subsidies 64 euro”, argumenteerde schepen Elsie Desmet (CD&V) de prijsverhoging. “En de vaten worden nog altijd gratis aan huis gebracht. We delen de visie om de prijs van compostvaten zo laag mogelijk te houden voor inwoners die willen thuiscomposteren.”